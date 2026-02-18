S’abonner au mag
Habib Beye devient le nouvel entraîneur de l’OM

Du banc d’un club en crise à un autre ou l’art du rebond par Habib Beye. Comme pressenti depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille a intronisé l’ancien défenseur nouvel entraîneur, pour succéder à Roberto De Zerbi au milieu d’un bazar monumental.

L’entraîneur de 48 ans a posé ses valises dans la cité phocéenne jusqu’en 2027 avec pour mission de redresser une équipe à la dérive, mais qui peut encore jouer le podium et surtout espérer décrocher un titre avec la Coupe de France.

Il débarque à l’OM un peu plus d’une semaine après avoir pris la porte à Rennes, qui avait engagé une procédure contre le technicien, dont le licenciement a été acté ce mardi lors d’une réunion de conciliation avec la LFP.

Le rêve d’un amoureux de l’OM

Sa bonne relation avec Medhi Benatia, démissionnaire puis maintenu à Marseille, a été importante dans ce choix, alors que des contacts entre le club olympien et les représentants de Beye avaient eu lieu après la claque à Bruges en Ligue des champions, selon nos informations. Un peu plus tard, les conseillers du coach qui a découvert la Ligue 1 l’année dernière avaient sondé les dirigeants rennais sur des conditions de sortie après la défaite de Rennes à… Marseille.

Beye n’a jamais caché son amour pour l’OM et son envie, un jour, d’y retourner dans son nouveau costume d’entraîneur. L’ancien international sénégalais connaît parfaitement le club, pour y avoir passé plusieurs années en tant que joueur (2003-2007). L’entrée en matière s’annonce sympathique : un déplacement à Brest vendredi, la réception de l’OL le week-end suivant et le quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse.

