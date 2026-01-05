Le Nigeria fesse le Mozambique

Nigeria 4-0 Mozambique

Buts : Lookman (20e), Osimhen (26e, 47e) et Adams (75e) pour les Super Eagles

La fameuse fessée de Fès.

Contrairement à Victor Osimhen, le Nigeria n’avance pas masqué. Après une phase de groupe parfaite, les Super Eagles n’ont fait qu’une bouchée du Mozambique et se qualifient sans mal pour les quarts, où ils retrouveront le vainqueur du match entre la République démocratique du Congo et l’Algérie. Plus que jamais, il faudra compter avec les hommes d’Eric Chelle parmi les prétendants au titre.

Look man, it’s Lookman!

Seuls trois pays avaient réussi à se qualifier pour le tour suivant lors de leur première participation aux phases à élimination directe d’une CAN. Le Mozambique, dont le tournoi se résumera à une victoire contre le Gabon, son tout premier succès en six participations, n’en fera malheureusement pas partie. Qualifié à la faveur du tableau des meilleurs troisièmes, les Mambas – dont le drapeau arbore pourtant une kalashnikov – n’avaient pas les armes pour lutter. Victor Osimhen règle la mire au bout de deux minutes, mais son but est directement annulé pour une position de hors-jeu claire de Frank Onyeka. Pas grave, l’attaquant de Galatasaray se venge 20 minutes plus tard pour faire le break, cinq minutes après l’ouverture du score signée Ademola Lookman.

Le Bergamasque, à l’origine de 3 buts sur 4, permet d’ailleurs à son buteur de récidiver deux minutes après la reprise, tandis qu’en face, le Mozambique n’a tiré qu’une seule fois. On comprend que le second acte risque d’être pénible, sauf pour le Nigeria qui s’amuse visiblement de la situation et multiplie les cavalcades offensives (22 tentatives, dont 9 cadrées). A un quart d’heure du terme, Akor Adams plante le dernier clou du cercueil et les Mozambicains évitent la manita de justesse.

Pour les Super Eagles, finaliste de la dernière CAN, c’est un douzième quart de finale qui est officiellement validé. Si ça ne vaut pas un trophée honorifique ça…

