Saint-Étienne s’impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée

Guingamp 1-2 Saint-Étienne

Buts : Gomis (60e) pour l’EAG // Davitashvili (10e SP, 14e) pour les Verts

Géant vert. Dans un championnat de Ligue 2 toujours aussi indécis, les Stéphanois sont parvenus à s’imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Guingamp grâce au doublé en première période de Zuriko Davitashvili. Un succès synonyme de remontée sur le podium pour le deuxième match de Philippe Montanier sur le banc stéphanois.

Davitashvili puissance double

Sixième avant le coup d’envoi après avoir connu une période tumultueuse avec le départ d’Eirik Horneland, les Stéphanois ont parfaitement répondu, notamment par l’entremise de Davitashvili qui s’est offert un doublé en moins de cinq minutes. Fauché dans la surface bretonne par Donatien Gomis, Lucas Stassin a offert un penalty aux siens, parfaitement transformé par Davitashvili (0-1, 10e). Le Géorgien n’aura eu besoin que de quatre minutes pour inscrire le but du break pour les Verts. Augustine Boakye a parfaitement lancé Irvin Cardona qui a ajusté un centre en bout de course pour son numéro 22, lequel a récupéré le cuir de la tête (0-2, 14e).

Les Guingampais pourront toutefois nourrir des regrets, puisque Donatien Gomis est parvenu à réduire l’écart à l’heure de jeu sur corner (1-2, 60e) et Tanguy Ahilé a eu la balle d’égalisation à deux reprises, mais Gautier Larsonneur (87e), puis son poteau (90e+2) sont venus réduire à néant les espoirs bretons.

Cinq équipes à moins de deux points d’écart, la course à la montée promet d’être animée.

