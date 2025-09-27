Première défaite pour Saint-Étienne contre Guingamp

Saint-Étienne 2-3 Guingamp

Buts : Louiserre CSC (44e) et Nadé (90e+2) pour Saint-Étienne // Hemia (29e), Nlandu (67e) et Ahile (81e) pour Guingamp

Des Verts cette fois vaincus !

Seule équipe n’ayant pas connu la défaite en Ligue 2 jusque-là, Saint-Étienne a concédé son premiers revers lors de la huitième journée de deuxième division française : malmenés par Guingamp à domicile, les locaux n’ont pas su résister aux visiteurs sur la durée. Après l’ouverture du score signée Amine Hemia sur un coup de billard à la demi-heure de jeu, les locaux ont pourtant réagi en égalisant via un but marqué juste avant la pause par Dylan Louiserre contre son propre camp à la suite d’un corner intelligemment exécuté par le duo Maxime Bernauer-Augustine Boakye. L’ASSE a cependant craqué une nouvelle fois dans le second acte, Darly Nlandu donnant l’avantage aux Bretons sur un centre de Fabien Ourega repoussé par Gautier Larsonneur.

Ahile auteur du break, Bernauer expulsé

C’est assez logique, finalement, l’EAG s’étant montré plus entreprenant que son adversaire avec de multiples occasions comme celles d’Akim Abdallah ou de Jérémy Hatchi. L’En Avant a même enfoncé le clou sur la fin, grâce à Tanguy Ahile. En face, même si Mickael Nadé a trouvé la faille dans le temps additionnel, Sainté a terminé en infériorité numérique en raison de l’expulsion de Bernauer (qui a mis Ahile au sol à cause de sa célébration, visiblement jugée provocatrice) et aurait pu faire mieux : Lucas Stassin a par exemple eu quelques opportunités, au même titre que Mahmoud Jaber. Vainqueur d’Annecy la veille, Troyes conserve ainsi deux points d’avance en tête du classement sur les perdants de la soirée.

Encore une pluie de buts…

🔥 Augustine Boakye égalise pour Saint-Etienne contre Guingamp ! Sa frappe est déviée, Teddy Bartouche ne peut rien faire ! pic.twitter.com/bn2H7cP4P1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2025

