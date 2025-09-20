Sainté s’impose face à Reims après un match à rebondissements

Saint-Étienne 3-2 Reims

Buts : Stassin (27e, 45e), Miladinović (49e) pour les Verts // Teuma (43e SP, 69e) pour les Champenois

Bataille de doublés.

Pour ce choc de la 6e journée de Ligue 2 entre les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Saint-Étienne et Reims, ce sont les Verts qui ont fait la bonne opération du week-end en remportant les trois points et en récupérant la tête du classement après ce succès 3 à 2.

Stassin dans tous les bons coups

Alors que les Rémois s’étaient procuré les meilleures occasions de la première demi-heure de jeu, ce sont bien les Stéphanois qui ont ouvert le score grâce à Lucas Stassin après la remontée de balle supersonique de Mickaël Nadé et le bon décalage d’Ivan Cardona pour son avant-centre (1-0, 27e). Deux minutes plus tard, l’ancien de Westerlo aurait pu doubler la mise, mais c’est finalement le poteau d’Ewen Jaouen qui a eu le dernier mot (29e). La rencontre a pourtant pris un tout autre tournant lorsque Thomas Léonard a désigné le point de penalty pour un bras imaginaire de Chico Lamba, puisque l’international espoirs portugais avait contré le ballon de la poitrine. Pas de scrupules pour Teddy Teuma qui transforme l’occasion et remet les siens à égalité (1-1, 43e)… pour deux minutes seulement. Privé de doublé plus tôt dans la mi-temps, Stassin se l’est finalement offert juste avant la pause (2-1, 45e).

🤩 La MERVEILLE de Lucas Stassin qui s'offre un doublé et redonne l'avantage à Saint-Étienne face à Reims ! pic.twitter.com/kPDzgtKB0g — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2025

Bousculé en début de seconde période, Gauthier Larsonneur a dû sortir une double parade devant Elie N’Tamon puis Nicolas Pallois (47e) pour permettre aux Stéphanois de garder leur avance. Une aubaine pour Igor Miladinović qui, deux minutes plus tard, a envoyé un pétard dans la cage rémoise pour inscrire le but du break (3-1, 49e). Un bijou auquel a parfaitement répondu Teuma 20 minutes plus tard pour réduire l’écart (3-2, 69e), mais les Rémois ne sont finalement pas parvenus à faire craquer une troisième fois la défense stéphanoise.

Déjà deux candidats au prochain prix Puskás.

AS Saint-Étienne (4-3-3) : Larsonneur – Bernauer, Lamba, Nadé, Ferreira – El Jamali (Jaber, 66e), Miladinović, Tardieu – Boakye (Davitashvili, 67e), Stassin, Cardona (Old, 74e). Entraîneur : Eirik Horneland.

Stade de Reims (4-2-3-1) : Jaouen – Hiroki, Akieme, Leoni (Zabi, 58e), Pallois – Elie, Leautey – Gbane, Bassette (Nakamura, 59e), Teuma – Salama (Ibrahim, 58e). Entraîneur : Karel Geraerts.

