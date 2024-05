L'ASSE rattrapée à Guingamp

Guingamp 2-2 Saint-Étienne

Buts : El Ouazzani (67e S.P.), Siwe (84e) pour Guingamp // Moueffek (22e), Cafaro (45e+2 S.P.) pour Saint-Étienne

Expulsion : Sivis (90e+5)

En Avant !

Malgré deux buts d’avance, Saint-Étienne s’est fait très peur ce samedi à Guingamp (2-2). Déjà buteur contre Caen samedi dernier, Aimen Moueffek a récidivé de la tête à la réception d’un centre parfait de Dylan Chambost (0-1, 22e). L’ancien Stéphanois Victor Lobry a ensuite concédé un penalty juste avant la mi-temps en stoppant la percée de Mathieu Cafaro de manière irrégulière, et Cafaro a lui-même exécuté la sentence en prenant Enzo Basilio à contre-pied (0-2, 45e+2). Le capitaine des Verts Anthony Briançon s’est aussi illustré au cours du premier acte en détournant, en extension et du bout de la chaussure, une tête de Baptiste Guillaume (32e).

Sainté a eu très chaud à nouveau, lorsque la volée de Lebogang Phiri s’et écrasée sur la barre (58e). Logiquement, l’EAG a fini par trouver la faille sur un péno imparable d’Amine El Ouazzani consécutif à un tacle en retard d’Yvann Maçon sur Lenny Vallier (1-2, 67e). Le Roudourou a retenu son souffle sur une frappe de Mehdi Merghem venue flirter avec la cage (74e), avant d’exploser sur un coup de tête victorieux de Jacques Siwe (2-2, 84e). Les Bretons n’ont néanmoins pas réussi à arracher le troisième but, qui les aurait relancés dans la course aux play-offs. Frustré, Maxime Sivis en a récolté deux cartons jaunes coup sur coup (90e+5). Sacrément secouée, l’ASSE a assuré l’essentiel en reprenant la deuxième place à Angers. En revanche, les Verts n’ont désormais plus aucun joker.

Le Forez tremblera jusqu’au bout.

→ Résultats et classement de la Ligue 2