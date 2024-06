Armand Fouillen, ancien entraîneur de Brest et joueur de D1, est décédé

Tonnerre de Brest.

L’ancien entraîneur et responsable du centre de formation de Brest Armand Fouillen est décédé à l’âge de 91 ans. Le Morbihannais a joué près de 200 matchs dans les années 1950 et 1960 dans plusieurs clubs de première et deuxième divisions au poste d’avant-centre : Lorient, Saint-Étienne, Toulouse, le Red Star, Rennes, avant Cherbourg. Il a remporté le championnat de France 1957 avec les Verts, le premier de l’histoire de l’ASSE.

Il occupa ensuite le poste d’entraîneur adjoint à Brest pendant 13 ans, de 1963 à 1976, avant de revenir au début des années 1990 aux côtés d’Yvon Le Roux. Il a participé à la montée puis à l’installation du club en deuxième division.

🕯 Le Stade Brestois a appris avec une grande tristesse le décès d'Armand Fouillen, ancien joueur, entraîneur et responsable du centre de formation de Brest. Il avait notamment repris l'équipe aux côtés d'Yvon Le Roux après la chute du Brest Armorique en décembre 1991. Ses… pic.twitter.com/UVtaLbflOR — Stade Brestois 29 (@SB29) June 18, 2024

Et les plus beaux buts de Ligue 1 et de Ligue 2 sont...