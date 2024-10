Brest a déjà touché un beau pactole en Ligue des champions

Le jackpot, messieurs dames.

À Brest, la parenthèse enchantée se poursuit. Après leur saison de rêve en Ligue 1, voilà les Finistériens la tête dans les étoiles en Ligue des champions. Victorieux de leurs deux premiers matchs dans l’histoire de la compétition, contre le Sturm Graz (2-1) et ce mardi à Salzbourg (0-4), les pensionnaires de Francis-Le Blé sont sur un petit nuage. Ce mardi à 21 heures, les Brestois occupaient même la première place du classement des 36 équipes de la phase de ligue, finalement chipée par Dortmund, qui a infligé une fessée au Celtic.

10% du budget annuel glané en deux matchs

En plus du kif pour ses supporters, le Stade brestois a déjà touché le jackpot grâce à ses deux succès. Une victoire rapportant 2,1 millions d’euros, le SB29 a déjà récolté 4,2 millions d’euros, soit six mois de masse salariale et pas moins de 10% du budget annuel des Ty Zefs. Colossal, et ce, alors que les Bretons ont encore au moins six matchs à jouer. Plus qu’une histoire de sous, les Bretons pourraient commencer à se prendre au jeu en se disant qu’une qualification pour les barrages, qui se joueront en février, n’est pas impossible. Allez, quatre points en plus dans la besace et ça devrait le faire.

Dont les trois points de la victoire contre le Real Madrid à Roudourou, bien sûr.

La nuit étoilée d’Abdallah Sima