La nuit étoilée d’Abdallah Sima

Si le Stade brestois a encore vécu une soirée folle, en devenant la deuxième équipe française à remporter ses deux premiers matchs en Ligue des champions après Strasbourg en septembre octobre 1979, c’est en grande partie grâce à Abdallah Sima. Arrivé dans la cité du Ponant cet été, en provenance de Brighton, l’ailier sénégalais a grandement participé à la victoire brestoise sur les Autrichiens de Salzbourg (0-4) en inscrivant un doublé, portant son total à 3 buts après deux journées et le plaçant provisoirement juste derrière un certain Harry Kane au classement des buteurs.

Le Sima show

Pourtant, tout semblait mal commencer pour les protégés d’Éric Roy. Malmenés, les Bretons ont cru prendre l’eau d’entrée lorsque sur un corner, Julien Le Cardinal a manqué sa tête et que le genou de Samson Baidoo, à terre, est venu tromper Marco Bizot. Sans conséquence, merci la VAR. Dans la foulée, Ludovic Ajorque, en mode Ricardo Quaresma, a adressé un amour d’enroulé de l’extérieur du pied pour lancer Sima. Le Sénégalais a parfaitement résisté au retour d’Amar Dedič avant de délivrer son équipe en marquant d’un tir croisé du gauche (0-1). Il faut ensuite des exploits du grand Marco Bizot pour permettre à Brest de rentrer aux vestiaires sans encaisser de but, et surtout au club breton de prendre provisoirement la tête de cette Ligue des champions.

Après être miraculeusement parvenu à conserver le score jusqu’à l’heure de jeu, Brest a enclenché la vitesse supérieure en faisant le break grâce à Madhi Camara (0-2), avant qu’à nouveau Sima ne fasse trembler les filets, en profitant d’une frappe de Hugo Magnetti, mal déviée par le portier adverse Janis Blaswich (0-3). Son 10e but en 17 titularisations de Coupe d’Europe, tout simplement. Ce sera ensuite au tour de l’entrant Pereira Lage de participer à cette soirée idyllique en marquant un 3e pion en 10 minutes à la suite d’un magnifique travail de Mama Baldé côté droit. Ce nouvel exploit breton est évidemment collectif, mais deux hommes ont particulièrement brillé : Bizot, auteur de 7 arrêts, et Sima, Brestois ayant le plus tenté sa chance (4 tirs pour 2 cadrés) et touché le plus de ballons dans la surface adverse (6), sans oublier son travail défensif remarquable (18 duels, dont 11 remportés). Épatant.

De la 11e division à MVP en Ligue des champions

Logiquement élu homme du match pour la deuxième fois d’affilée, l’ailier droit, prêté par Brighton, a connu un parcours sinueux avant de vivre la plus grande soirée de sa jeune carrière. Arrivé au Thonon Évian Grand Genève FC en Régional 1 à ses 18 piges, le Dakarois a bourlingué en faisant ses armes en Tchéquie, notamment au Slavia Prague où il avait fait très mal à Nice en seizièmes de finale de Ligue Europa en 2020. Après avoir tapé dans l’œil de Brighton, qui a lâché 11 millions sur lui, Sima a enchaîné les prêts (Stoke City, Angers, Glasgow Rangers) avant d’atterrir fin août dans le Finistère Nord et de connaître une adaptation éclair. Héros de cette soirée, le Sénégalais a même pris le mégaphone pour fêter ce succès de prestige avec les 500 irréductibles Brestois qui ont fait le déplacement en Autriche.

Au micro de Laurent Paganelli, Sima, avec un grand sourire, a préféré mettre en avant ses coéquipiers : « C’est la performance de toute l’équipe. On a fait un bon match. Je suis content encore une fois d’avoir marqué deux buts, pour moi le plus important c’est les trois points que l’on a pris aujourd’hui. » Classe. Ce mardi soir, le Stade brestois compte six points après deux journées de Ligue des champions. L’ailier sénégalais peut et doit savourer, comme tout le peuple brestois, cette nouvelle nuit étoilée. Qu’importe la suite de cette campagne européenne, c’est le début d’une belle promesse.

