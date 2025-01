Le joli tifo des supporters parisiens

Non, Tifo n’est pas le nom d’un salon de coiffure.

Avant d’affronter Manchester City en Ligue des champions, les supporters parisiens ont déployé un énorme tifo dans le Parc des princes. Sous la pluie parisienne, quelques fumigènes ont aussi été déployés à l’entrée des joueurs. « Battu par les flots, Paris n’a jamais sombré » pouvait-on lire en tribune Auteuil, la devise de la ville « Fluctuat Nec Mergitur » ornait la tribune latérale, et « Paris » en tribune Boulogne. Une place dans notre top 50 est-elle à prévoir ?

Présence de Victor Wembanyama

Du beau monde est présent au Parc ce mercredi soir. Outre les habituels DJ Snake et Teddy Riner, les frères Lebrun, Victor Wembanyama et ses coéquipiers des San Antonio Spurs ont fait la visite, comme les rappeurs Travis Scott et J. Cole.

Le Parc des Princes s'est mis sur son 31 pour ce CHOC de Ligue des champions ✨ PSG / Manchester City, c'est MAINTENANT sur CANAL+ 🖥️#PSGMCI | #UCL pic.twitter.com/FPhMwWHQjG — CANAL+ (@canalplus) January 22, 2025

Le message déployé en tribune Boulogne est énigmatique, non ?

