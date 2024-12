Les 50 meilleurs tifos de l’histoire du football

AS Roma-Juventus (3-0) – 16 mars 1986

S’il y a débat sur la date des premières animations visuelles dans les stades – il y aura toujours un loubard pour nous trouver une bâche du FC Mésopotamie au IVe millénaire avant notre ère – le premier tifo officiellement recensé semble être l’œuvre des tifosi giallorossi le dimanche 16 mars 1986, pour la réception du leader juventino lors de la 25e journée de Serie A. Tandis que Carlo Ancelotti, Michel Platini et les 20 autres acteurs de la rencontre pénètrent sur la pelouse, c’est toute la Curva sud du Stadio Olimpico (sans toit à l’époque) qui se pare alors de pourpre et d’or, à l’aide d’immenses bâches en plastique confectionnées pour l’occasion et qui engloutissent bientôt l’intégralité des tribunes de l’arène romaine. Un joli premier tifo qui en appellera beaucoup d’autres dans la Ville éternelle, et qui poussera ce soir-là le club de la Louve à étriller le futur champion d’Italie 1986, grâce à des réalisations de Graziano, Pruzzo et Cerezo. FG