Nice couche Rennes

Nice 3-2 Rennes

Buts : Guessand (12e) et Diop (34e) et Laborde (45e+5) pour les Aiglons // Kalimuendo (27e) et Truffert (49e) pour les Bretons

Expulsion : Rosario (90e+2) à Nice

Du spectacle pour commencer l’année.

Le duel des Rouge et Noir aura été un match à buts, ce vendredi soir, pour lancer l’année 2025 en Ligue 1. Il a tourné en faveur des locaux, les Niçois, vainqueurs d’un Stade rennais trop généreux en cadeaux (3-2), même plus d’une semaine après la folie sous les sapins. Pressants d’entrée, les Aiglons ont très vite cherché à jouer dans le dos de la défense bretonne, mais Gaëtan Laborde a été signalé deux fois en position de hors-jeu. Il suffisait de se tourner vers son compère, Evann Guessand, mis sur orbite par une passe merveilleuse de Tanguy Ndombele et plus fort que le fébrile Mikayil Faye pour aller ajuster Steve Mandanda d’une frappe axiale (1-0, 12e). Un joli but et une réponse rennaise, signée Arnaud Kalimuendo, qui a sauté sur la belle offrande de Ludovic Blas pour soigner sa finition face à Marcin Bulka (1-1, 27e).

Le cauchemar de Mandanda

Le portier niçois avait échappé au but sur deux tentatives d’Albert Grønbæk un peu plus tôt, et les hommes de Jorge Sampaoli, en panne sèche à l’extérieur depuis le début de saison, ont montré de bonnes intentions… jusqu’à ce que des erreurs ne viennent gâcher la soirée et le tableau d’affichage pour les Bretons. Cette escapade azuréenne a surtout été un calvaire pour Mandanda, qui sait que ses dirigeants souhaitent attirer Brice Samba cet hiver, ce qui pourrait offrir un feuilleton digne des mercatos. Le champion du monde s’est totalement loupé après une passe en retrait de Faye, relançant tout droit sur Sofiane Diop, plein de sang-froid pour remettre Nice devant (2-1, 34e). Trois tirs cadrés, trois buts, puisque dans le temps additionnel d’une première période rythmée, Guessand a encore fait joujou avec Faye, avant de claquer un centre pour Gaëtan Laborde, n’hésitant pas à crucifier son ancien club (3-1, 45e+5).

On aurait pu penser à une fin de chantier sur une pelouse délabrée, mais les visiteurs ont décidé de revenir avec les crocs après l’entracte. Sans Grønbæk, mais avec Amine Gouiri, entré en jeu à la place du Danois, les Rennais ont mis la pression sur le Gym et cela a payé. Bulka a mal repoussé un tir de Lorenz Assignon et Adrien Truffert a rôdé dans la surface pour marquer dans la cage vide et relancer la partie (3-2, 49e). Les Rennais ont poursuivi leur domination jusqu’à l’heure de jeu, mais Ludovic Blas n’a pas su conclure pour le 3-3, et Seko Fofana, pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, n’a pas réussi à soigner son retour sur les pelouses françaises. Surtout que Nice s’est montrée plus à l’aise et que Hicham Boudaoui a obligé Mandanda à accompagner sa frappe sur la transversale. Dans une fin de rencontre moins enlevée, Pablo Rosario a vu rouge après s’être essuyé les crampons sur la poitrine d’Arnaud Kalimuendo (90e+2) et les Aiglons ont pu s’accrocher sans trop de soucis à un succès leur permettant de grimper provisoirement à la 4e place, dix points devant un Stade rennais décidément loin, très loin de ses ambitions européennes initiales.

Et Dante, 41 ans au compteur, a même pu passer une tête pour dire bonsoir.

Nice (4-3-3) : Bulka – A. Mendy, Ndayishimiye, Abdelmonem, Bard – Boudaoui, Ndombele, Bouanani (Cho, 71e) – Guessand (Dante, 90e+5), Laborde (Rosario, 70e), Diop (Moukoko, 85e). Entraîneur : Franck Haise.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Hateboer, Østigård, Faye (Fofana, 64e) – Assignon, James (Gómez, 85e), Matusiwa, Truffert – Blas, Kalimuendo, Grønbæk (Gouiri, 46e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

