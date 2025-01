Pronostic Nice Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice et Rennes ont besoin de se relancer

Nice traverse une période compliquée, fortement touché par les absences de nombreux cadres. Après un nul décevant face à Montpellier (2-2) et une lourde défaite à Lyon (4-1), les Aiglons se sont redressés en battant Le Havre (2-1). En Coupe de France, ils ont difficilement éliminé Corte aux tirs au but. Malgré quelques espoirs de retour de joueurs comme Abdelmonem et Rosario, les absences majeures (Dante, Ndayishimiye, Sanson, Moffi, Abdi, Cho, Boga, Clauss, et d’autres) continuent de peser. Toutefois, Nice conserve des atouts offensifs, notamment Guessand (7 buts cette saison). Les récents scores élevés et les failles défensives dues aux blessures et suspensions laissent présager un match ouvert, avec des probabilités élevées que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

En pleine crise il y a quelques semaines, le Stade rennais a redressé la barre sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, enregistré 3 victoires lors de ses 4 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Bretons ont notamment brillé en Ligue 1 contre Angers (2-0) et en Coupe de France à Bordeaux (1-4). Désormais 12es au classement, ils ont pris leurs distances avec la zone de relégation. Malgré l’absence prolongée de Seidu et du remplaçant Alemdar, Rennes peut compter sur ses atouts offensifs comme Kalimuendo (7 buts) et Blas (4 buts). Le retour possible de Gouiri, ancien Niçois, et l’arrivée attendue de Seko Fofana pourraient dynamiser l’équipe. Avec cette dynamique positive et un renfort de poids, Rennes a des arguments pour espérer ramener des points de Nice.

