Adidas pourrait rompre son contrat avec Manchester United en cas de relégation

You’re fired !

La menace de relégation plane sur Old Trafford, et avec elle, un possible tremblement de terre financier. Le contrat XXL entre Manchester United et Adidas, d’une valeur de plus d’un milliard d’euros, pourrait voler en éclats si les Red Devils venaient à quitter l’élite du football anglais, selon le Daily Telegraph.

Un contrat résiliable

La clause est simple, brutale : en cas de descente, Adidas peut résilier son contrat de 100 millions d’euros annuels avec un préavis d’une saison complète si le club venait à goûter aux joies du Championship. De plus, l’équipementier pourrait réduire sa contribution de moitié, la ramenant à 45 millions pour une saison. L’entraîneur Rúben Amorim ne cache plus son inquiétude : « La relégation est une possibilité et nous devons être clairs avec nos fans », lâchait-il après une cinquième défaite en six matchs, face à Newcastle (0-2) lundi. Avec une 14e place et seulement sept points d’avance sur la zone rouge, United affronte Liverpool à Anfield dimanche.

Pour rappel, le contrat actuel signé en juillet 2023 remplace une précédente entente de 750 millions de livres et court jusqu’en 2035. Une clause supplémentaire impose une pénalité de 10 millions de livres pour chaque saison sans qualification en Ligue des champions, à partir de 2025-2026. Avec une cinquième défaite en six matchs et un effectif en pleine crise de confiance, les Red Devils jouent gros. Mais si le pire scénario se confirme, ce n’est pas seulement le classement qui en prendra un coup, c’est tout l’édifice United qui pourrait vaciller.

Bon, on arrête de se raconter des histoires : ce n’est pas la joie à MU, mais de là à imaginer une descente…

