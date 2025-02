Rúben Amorim assume l’absence de renforts offensifs à Manchester United

Flirter avec le risque.

Rúben Amorim a tranché : pas de renforts offensifs supplémentaires cet hiver pour Manchester United. Un choix audacieux, voire périlleux, assumé pleinement par le coach alors que les Red Devils végètent à la 13e place de Premier League.

Si le mercato hivernal a vu débarquer Patrick Dorgu, latéral gauche de 20 ans en provenance de Lecce pour 20 millions d’euros, et Ayden Heaven, défenseur central de 18 ans pour 300 000 euros d’Arsenal, il a surtout été marqué par les départs en prêt de Marcus Rashford et Antony, respectivement à Aston Villa et au Real Betis. De quoi alimenter les interrogations sur l’absence de renforts offensifs.

Plus de prudence sur les transferts

Mais le technicien portugais assume en conférence de presse. « Nous prenons un risque, mais nous voulons quelque chose de différent dans l’équipe, des profils différents. C’est ma décision. »

Ce pari s’inscrit dans une stratégie plus large de gestion prudente du recrutement : « Ce que je ressens, c’est que le club prend son temps. Nous sommes conscients de l’urgence de la situation de l’équipe, mais ici, personne ne veut répéter les erreurs du passé. On verra cet été, mais comme je l’ai dit, nous sommes très prudents avec les transferts parce que nous avons commis certaines erreurs auparavant. »

Question d’équilibre, pas besoin de tout changer au milieu de l’année : « Je savais, en choisissant ce métier, que les résultats pouvaient être un risque. Et quand je suis arrivé ici, j’ai regardé le calendrier, j’ai analysé l’équipe… Ma décision de tout changer en milieu de saison sans nouvelles recrues représente un danger pour un entraîneur, mais j’ai une vision claire de ce que je veux faire et j’assume ces risques, car finalement, cela finira par payer. »

Droit dans le mur ou droit dans le mille.

Cristiano Ronaldo est-il vraiment le GOAT qu’il pense être ?