Un triplé d’Amad Diallo permet à Manchester United de renverser Southampton

Manchester United 2-1 Southampton

Buts : Diallo (82e, 90e, 90e+4) pour les Red Devils // Ugarte (csc, 43e) pour les Saints

Miraculeux.

Après avoir éliminé Arsenal en Cup et glané un point face à Liverpool, Manchester United a pu compter sur l’étincelant Amad Diallo pour renverser lanterne rouge Southampton malgré une prestation bien terne (3-1). Après un premier quart d’heure très poussif, les Red Devils croient ouvrir le score par l’intermédiaire de Alejandro Garnacho, mais l’Argentin, pourtant idéalement servi par son coéquipier Rasmus Højlund, manque totalement son geste (20e). Décomplexés, les Saints jouent leur va-tout, et passent tout près de refroidir Old Trafford. Côté droit, Tyler Dibling percute et bute sur André Onana avant que Mateus Fernandes n’échoue à son tour à bout portant sur le portier camerounais, héroïque (28e). Juste avant la mi-temps, les visiteurs vont finir par marquer grâce à un contre-son-camp de Manuel Ugarte (0-1, 43e). Logique au vu de la faiblesse des Mancuniens lors de ce premier acte.

Toujours aussi friable derrière, Kamaldeen Sulemana, profitant d’un Leny Yoro aux fraises, passe tout près d’alourdir le score, en vain (57e). Entré en jeu, Antony a l’occasion de remettre dans le droit chemin United mais le Brésilien, trouvé par un centre de Garnacho, rate l’immanquable (59e). Fou. Incapables de se montrer dangereux offensivement malgré plusieurs changements, les hommes de Rúben Amorim butent sur une formation de Southampton appliquée. Bruno Fernandes est proche de sauver les siens, mais Aaron Ramsdale est décisif sur sa ligne (78e). C’est finalement Amad Diallo qui va revêtir la cape du héros local : après une percussion côté droit, l’ailier ivoirien voit sa première tentative être repoussée, avant de récupérer de manière chanceuse le cuir et de tromper le portier adverse d’une frappe croisée (1-1, 82e). Entré en jeu dans la foulée, Christian Eriksen lance subtilement Diallo en profondeur. Ce dernier ne tremble pas et permet à son équipe d’arracher les trois points grâce à une belle reprise de volée (2-1, 90e). L’éclaircie ne s’arrête pas là puisque l’Ivoirien inscrit son premier triplé avec United en profitant d’une grosse erreur de Taylor Harwood-Bellis (3-1, 90e+4). Quel renversement ! Les Red Devils évitent le pire face au dernier, mais ils devront tout de même se remettre en question après cette performance médiocre.

Touché par la grâce.

Manchester United retrouve le sourire à Southampton