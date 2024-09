Manchester United retrouve le sourire à Southampton

Southampton 0-3 Manchester United

Buts : De Ligt (36e), Rashford (41e) et Garnacho (90e+6)

Expulsion : Stephens (79e) pour les Saints

Le nouveau Manchester United est arrivé ?

Bousculés pendant une bonne demi-heure, les Red Devils ont attendu de voir Southampton rater un penalty pour appuyer sur le champignon et plier le match avant la pause. Tout a basculé en quelques minutes. Dominateurs, les Saints se voient gratifier d’un penalty après un tacle mal maîtrisé de Diogo Dalot. Mais l’échec de Cameron Archer va, finalement, précipiter la chute des siens : trois minutes plus tard, c’est en effet Mathijs de Ligt qui débloque les compteurs d’une tête bien placée, à la réception d’un centre de Bruno Fernandes (0-1, 36e).

Dix minutes pour tout changer en faveur de Manchester United

Les locaux n’y sont plus, et Marcus Rashford met fin à près de six mois de disette personnelle d’une frappe vicieuse (0-2, 41e). Au retour des vestiaires, la bande de Russell Martin baisse pavillon une bonne fois pour toutes et termine même à dix après l’expulsion de Jack Stephens pour un tacle bien trop haut sur Alejandro Garnacho. Bien servi par Dalot, l’Argentin en profite pour clore la marque au bout du temps additionnel (0-3, 90e+6). Balayé par Liverpool avant la trêve, United glane son deuxième succès de la saison.

Enfin lancés ?

