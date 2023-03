Southampton-MU : Kyle Walker-Peters victime de racisme en ligne après son tacle sur Alejandro Garnacho

Carton rouge pour le racisme.

C’est un triste match qui s’est déroulé ce dimanche à Old Trafford entre Manchester United et Southampton. Si le score est resté nul et vierge au terme des 90 minutes réglementaires, les racistes ont décidé de jouer la prolongation sur les réseaux sociaux. Kyle Walker-Peters, défenseur de Southampton, a en effet été victime de commentaires racistes de la part de certains supporters de Manchester United, sous son dernier post Instagram.

Absolutely disgusted to see these comments under KWP’s post on Instagram.

Why does this happened every time you get something at a big 6 club? Same happened with Mara.

Those fanbases are filled with some really grim people. #SaintsFC pic.twitter.com/k0q6Rt4dws

— Rob (@SaintRob__) March 12, 2023