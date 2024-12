Les cinq meilleurs derbys à Goodison Park

Ce samedi, Everton et Liverpool jouent le dernier derby de la Mersey à Goodison Park. Retour sur les meilleures joutes disputées dans cet antre de la gnole et du « fuck off ! »

→ Le plus ancien : 13 octobre 1894

Il y a le football à papa, le football à papy et le football à Sherlock Holmes. Celui que l’on écrivait foot-ball, que l’on jouait avec une moustache, un béret et des bottes de CRS. C’est dans ce décor fleurant bon l’Orient-Express que s’est disputé le premier Merseyside derby de l’histoire, à Goodison Park au passage, pour un large succès d’Everton (3-0). À cette époque, il existait encore des rats-kangourous du désert. (Désolé, mais on n’a pas trouvé le résumé sur YouTube.)

Vue aérienne de Goodison Park en 2012 – Stade d’Everton – Photo by Icon Sport

→ Le plus fou : 9 septembre 2006

« Patate de forain, tu vas repartir avec deux faux reins. J’t’échange ta montre contre une pêche brûlante. » Dans son MP3 direction Goodison Park, Pepe Reina a visiblement fait le plein de Seth Gueko et Sefyu. C’est en tout cas ce que laisse croire son intervention sur Andy Johnson, alors que ce dernier venait d’inscrire le troisième but d’Everton (victoire 3-0). Pour empêcher l’attaquant de marquer, Reina a en effet trouvé la bonne idée de lui envoyer deux mandales dans le museau, sans succès. Car avant cela, le portier espagnol s’est – comme souvent – foiré en repoussant mal une frappe lointaine de Lee Carsley, propulsée au fond par Andy Johnson. Encore avant cela, Tim Cahill avait ouvert le score, et ce diable de Johnson avait doublé la mise en profitant d’une erreur de l’empafé Jamie Carragher. « C’est certainement mon plus mauvais souvenir », commentera ce dernier des années plus tard dans le Liverpool Echo. Oui, Carragher était un mauvais footballeur, oui Pepe Reina était un gardien médiocre, et oui, Tim Cahill boxait super bien les poteaux de corner.

<iframe loading="lazy" title="Everton 3 Liverpool 0 - 09 September 2006" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/kCNkUtSETqM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Le plus décisif : 16 avril 2001

Dans les années 1990, Liverpool s’était habitué à la médiocrité. Ne goûtant au podium qu’à deux reprises en dix ans, les Scousers ne produisaient rien de bon, si ce n’est Steven Gerrard et Michael Owen, futur Ballon d’or sans saveur. À l’arrivée du nouveau millénaire, le maillot presque rose arboré par les Reds trahissait d’ailleurs cette période où tout semblait délavé. Il fallait donc un casseur de gueule pour remuer la chose : Gary McAllister, 35 ans, chevelure en option et dentition douteuse. Pas là pour l’apparence, le vieux renard écossais débarqué de Coventry en début de saison claque cinq buts, dont un à la dernière seconde du derby – et sur coup franc (victoire 2-3). Un pion ultra-décisif, à six journées de la fin, puisqu’il permet à Liverpool de terminer troisième (un point devant Leeds United) et de retrouver la Ligue des champions une décennie après sa dernière sortie. Le club réalisera d’ailleurs le triplé : Coupe de l’UEFA, Coupe d’Angleterre, Coupe de la Ligue. Toujours faire confiance à un Écossais menaçant.

"McAllister with the free-kick for Liverpool, is this the final chance? We've had three minutes already of stoppage time… McALLISTERRRRRR" 😱 #EVELIV 00/01 pic.twitter.com/Gl7uZtFd7K — Liverpool FC (@LFC) April 23, 2024

→ Le plus individuel : 6 novembre 1982

« Rush scored one ! Rush scored two ! Rush scored three and Rush scored four ! All you need is Rush ! » Sur l’air de All you need is love des Beatles, les supporters de Liverpool ont adoubé la performance de Ian Rush contre Everton à l’hiver 1982 (victoire 0-5). L’attaquant s’offrait un quadruplé historique ce soir-là (jamais égalé depuis) et devenait le Gallois le plus stylé de son siècle. Pour les plus jeunes, Ian Rush était un avant-centre connu pour la finesse de ses deux pieds, son jeu de tête et sa ressemblance avec Tom Selleck. Vous ne savez pas qui est Tom Selleck ? On ne peut plus rien pour vous.

🎶 Rush scored one, Rush scored two, Rush scored three, and Rush scored FOUR! 🎶 Special from @Ian_Rush9 #OnThisDay 40 years ago 😍🔴 pic.twitter.com/wJ4cFlXOsk — Liverpool FC (@LFC) November 6, 2022

→ Le plus prolifique : 20 février 1991

En février, à Liverpool, vous avez plusieurs moyens de vous réchauffer : siffler des litres de San Miguel (eh oui, la bière espagnole est la plus consommée en Angleterre) et choper une cirrhose, s’égosiller devant un derby ou faire les trois en même temps. Dans les nineties, on privilégiait cette option. En huitièmes de finale de Coupe d’Angleterre 1990-1991, Everton et Liverpool allaient donc donner à boire aux milliers de spectateurs locaux. Soldé par un nul (0-0), le premier match a accouché d’un replay trois jours plus tard. Pour l’histoire. Menant d’abord dans le temps réglementaire, les Reds ont vu leurs rivaux revenir à une minute du terme, avant de subir pareil sort en prolongation (4-4). Il s’agit de l’opposition la plus prolifique entre les deux voisins, La belle a finalement lieu la semaine suivante, avec la victoire des Toffees (1-0) qui seront éliminés par West Ham en quarts.

→ Bonus : La dernière (?) victoire d’Everton, 24 avril 2024

Postérité. Si leur équipe se fait gifler ce samedi – scénario fort probable vu la forme de Liverpool –, les supporters d’Everton pourront au moins se dire qu’ils ont vu les leurs gagner une dernière fois à Goodison. C’était il y a huit mois (2-0), pour casser les bonbons de leurs rivaux cherchant alors à grappiller la deuxième place à Arsenal. Surtout, ce succès de prestige avait donné aux Toffees une ultime bouffée d’oxygène dans leur course au maintien malgré un retrait de huit points pour avoir enfreint le fair-play financier. Jarrad Branthwaite et Dominic Calvert-Lewin étaient les heureux élus. Qui pour leur succéder ?

EVERTON OUVRE LE SCORE FACE À LIVERPOOL ! 😱 Grosse entame de match des Toffees qui font plier les Reds pour le moment 👀#EVELIV | #PremierLeague pic.twitter.com/xgyz4m3vOD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 24, 2024

Pronostic Everton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League