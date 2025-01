Everton : Sean Dyche prend la porte d’Everton

A la Dychetterie.

La nouvelle est tombée comme une pierre dans la Mersey : Sean Dyche n’est plus le manager d’Everton d’après The Athletic. À la veille d’un match de FA Cup contre Peterborough United, l’entraîneur de 53 ans a quitté son poste après moins d’un an à Goodison Park. Un timing cruel, mais pas vraiment une surprise pour les habitués des montagnes russes bleues.

Changement de proprio

Depuis la prise de pouvoir du club par le groupe Friedkin il y a un mois, Dyche marchait sur des œufs. La défaite de samedi dernier face à Bournemouth (0-1), où les Toffees n’ont même pas réussi à cadrer un tir, semble avoir été la goutte de trop. Avec cinq matchs sans victoire et une 16e place en Premier League, l’avenir s’assombrit encore un peu plus pour le club de Liverpool.

Arrivé en janvier 2023 pour remplacer un Frank Lampard cramé, il avait réussi l’exploit de maintenir Everton en Premier League malgré deux pénalités de points liées aux finances du club. Mais cette saison, les stats sont implacables : trois victoires en 19 matchs, huit rencontres sans marquer… et zéro plan de jeu apparent. Les supporters, eux, oscillent entre lassitude et colère. Dyche, malgré ses réussites passées à Burnley (six saisons consécutives en Premier League), n’a jamais réussi à imprimer sa patte. « Un pompier de service », disent certains.

Alors que les Toffees aurait surtout besoin d’un maître-nageur pour éviter la noyade.

