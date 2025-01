L’entraîneur d’Everton répond aux moqueries de Neal Maupay

Everton-Maupay, saison 2, épisode 2.

Heureux depuis qu’il est à l’Olympique de Marseille, Neal Maupay s’était permis un nouveau troll dimanche dernier, mais cette fois au sujet de l’équipe à laquelle il appartient toujours : Everton. Mis au courant des moqueries de l’attaquant phocéen lors d’une conférence de presse, Sean Dyche, l’actuel entraîneur d’Everton a botté en touche en se marrant : « Je pense qu’il est juste de dire que je me concentre sur bien plus important à Everton. Je n’ai pas besoin de me préoccuper de ses commentaires »

"There's a bigger picture to Everton that I'm focused on. I'm not too worried about his comments" ❌

Sean Dyche responds to Neal Maupay's social media remarks about Everton 📱 pic.twitter.com/kJvJuZ2bBS

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 2, 2025