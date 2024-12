Neal Maupay allume son ancien club d’Everton

C’est ce qu’on appelle une vanne bien salée.

Parti en mauvais termes d’Everton où il avait notamment été pris à partie par des supporters, Neal Maupay n’a pas manqué l’opportunité de se moquer des résultats des Toffees. Quelques heures après leur nouvelle défaite face à Nottingham Forest, l’attaquant qui évolue désormais à Marseille s’est fendu d’un tweet dont il a le secret. « À chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le résultat d’Everton et je souris », a-t-il écrit. Les fans du club du nord de l’Angleterre apprécieront.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂

