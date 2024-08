Neal Maupay déplore les insultes de certains fans d'Everton

Embrouille à la villa.

De retour à Liverpool après leur lourde défaite (4-0) face à Tottenham, les joueurs d’Everton étaient attendus à la gare par leurs supporters dans une ambiance tendue. Sur une vidéo circulant sur X, on voit les fans des Toffees prendre à partie leurs protégés qui ne le sont plus vraiment, à commencer par Neal Maupay, cible d’insultes d’un homme : « Va te faire foutre. Putain de rat. 80 000 livres par semaine pour ça. Putain de branleur. »

Le joueur de 28 ans, de retour d’un prêt à Brentford, a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux en faisant part de son agacement : « Imaginez un autre travail, où l’on a normalisé le fait de se faire agresser de la sorte. Rester planté à la gare pour crier sur des mecs qui tentent de faire de leur mieux… » En grande difficulté financière, Everton a débuté la saison par deux défaites et se retrouve lanterne rouge de Premier League.

Imagine another job where it’s normalised to get abuse like this.

Hanging around at a train station to scream at men who are trying their best… https://t.co/jzNPPxX3Tv

— Neal Maupay (@nealmaupay_) August 25, 2024