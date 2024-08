Victoires faciles de Manchester City et Tottenham, triplé d’Erling Haaland

Un premier quart d’heure de folie.

Lors de Manchester City-Ipswich, les spectateurs ont assisté à seize minutes assez hallucinantes avec pas moins de quatre buts inscrits : un pour les visiteurs (Samuel Szmodics en contre-attaque, pour l’ouverture du score), trois pour les locaux (doublé d’Erling Haaland dont un penalty et une offrande de Kevin De Bruyne, une réalisation du Belge qui a profité d’une erreur d’Arijanet Muric). Les champions en titre ont ensuite touché la barre transversale deux fois, mais l’attaquant norvégien s’est finalement offert un triplé en renard et ses partenaires ont obtenu une deuxième victoire en deux journées après celle acquise face à Chelsea.

De son côté, Tottenham a écrasé Everton : Yves Bissouma a envoyé une praline au fond des cages de Jordan Pickford pour son premier tremblement de filet en Premier League avec les Spurs, Son Heung-min a planté à deux reprises avec l’aide du gardien anglais, puis grâce à celle de Micky van de Ven et Cristian Romero a enfoncé le clou de la tête sur corner. Pendant ce temps-là, West Ham a battu Crystal Palace et Fulham a dominé Leicester, tandis que Southampton s’est fait surprendre à domicile par Nottingham Forest sur la plus courte des marges.

Manchester United est déjà jaloux des autres favoris…

Crystal Palace 0-2 West Ham

Buts : Souček (67e) et Bowen (72e)

Fulham 2-1 Leicester

Buts : Smith-Rowe (18e) et Iwobi (70e) pour Fulham // Faes (38e) pour Leicester

Manchester City 4-1 Ipswich

Buts : Haaland (12e, 16e et 88e) et De Bruyne (14e) pour Manchester City // Szmodics (7e) pour Ipswich

Southampton 0-1 Nottingham Forest

But : Gibbs-White (70e)

Tottenham 4-0 Everton

Buts : Bissouma (14e), Son (25e et 77e) et Romero (71e)

Savinho, une promesse et des questions