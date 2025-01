Arsenal s’adjuge le derby de Londres et enfonce Tottenham

Arsenal 2-1 Tottenham

Buts : Solanke (40e, CSC) et Trossard (44e) pour les Gunners // Son (24e) pour les Spurs.

Quoi de mieux pour retrouver le moral que de taper son meilleur ennemi ?

Miné par une élimination en FA Cup et une défaite en demi-finales allers de League Cup au cours de la dernière semaine, Arsenal s’est relancé ce mercredi en championnat en prenant le dessus sur Tottenham dans le North London Derby. Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes de Mikel Arteta, qui concèdent l’ouverture du score aux Spurs après les avoir pourtant complètement asphyxiés en début de rencontre. Si Dejan Kulusevski bute d’abord sur David Raya à bout portant (22e), Son Heung-min ouvre le score deux minutes plus tard en reprenant puissamment un second ballon sur corner, dévié par William Saliba au fond de ses propres filets (1-0, 24e).

Les Gunners sont mal payés, mais réagissent via leur arme favorite en trouvant eux aussi la faille sur un coup de pied arrêté. Trouvé au second poteau sur un corner qui n’aurait pas dû être sifflé, Gabriel voit sa reprise de la tête être déviée par Dominic Solanke dans son propre but (1-1, 40e). Quatre minutes plus tard, Arsenal renverse définitivement la vapeur. Après une récupération de Thomas Partey, Martin Ødegaard sert parfaitement Leandro Trossard sur le côté gauche ; le Belge ne se loupe pas face au but avec une frappe croisée qui trompe Antonín Kinský, pas irréprochable sur cette action (2-1, 44e).

La passe de huit pour Isak

En seconde période, les Gunners poursuivent leur domination, manquant à plusieurs reprises de faire le break via Kai Havertz (53e et 56e) et Ødegaard (84e). Au bout du temps additionnel, Pedro Porro offre une sacrée suée aux supporters de l’Emirates Stadium en trouvant le poteau de Raya (90e+4), sans conséquence pour les locaux. Grâce à ce succès, Arsenal compte 43 points et pointe à 4 unités de retard sur Liverpool, leader. Tottenham enchaîne de son côté un cinquième match consécutif sans victoire en championnat et reste embourbé à la treizième place avec 24 points.

Dans les autres rencontres de la soirée anglaise, Aston Villa et Crystal Palace se sont imposés en déplacement, respectivement du côté d’Everton (0-1) et Leicester City (0-2), tandis que Newcastle a écrasé Wolverhampton grâce à un doublé d’Alexander Isak et un but d’Anthony Gordon (3-0). Isak est devenu au passage le quatrième joueur de l’histoire de la Premier League à marquer lors de huit matchs consécutifs, après Jamie Vardy (11 matchs consécutifs en 2015-2016, 8 en 2019-2020), Ruud van Nistelrooy (10 matchs en 2003-2004, 8 en 2001-2002) et Daniel Sturridge (8 matchs en 2013-2014).

Arsenal condamne Tottenham au silence