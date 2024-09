Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Tottenham revanchard face à Arsenal

L’an passé, Tottenham avait réussi un très bon match à l’Emirates dans le North London derby (2-2), mais il était rentré avec 3 buts de retard au vestiaire lors du match retour. Grâce à une excellente fin de match, les Spurs avaient failli revenir au score, mais avaient été battus par les Gunners (2-3) au grand dam de leurs fans. Cet été, la formation londonienne s’est renforcée pour faire mieux que sa 5e place de l’an passé. Odobert, Solanke ou Bergvall sont arrivés pour renforcer l’effectif de Postecoglou. Dans cette entame de saison, les résultats sont mitigés avec deux déplacements décevants, avec un nul à Leicester (1-1) et un revers à Newcastle (2-1). Lors de cette rencontre à St James’ Park, les Spurs ont dominé mais ont payé leur fébrilité défensive. En revanche, les Londoniens ont dominé Everton au terme d’une démonstration (4-0).

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Arsenal a fini en seconde position de Premier League lors des deux dernières saisons. Les Gunners rêvent de faire mieux lors de cet exercice mais font face à une forte concurrence avec Man City et Liverpool. Lors du mercato estival, Arteta a renforcé son club avec les signatures de Merino, Calafiori et Sterling. Les deux premiers sont actuellement blessés, tandis que l’ancien joueur de Chelsea a signé lors des dernières du mercato. Pour ce court déplacement, Arteta ne pourra pas compter sur Ødegaard, blessé avec sa sélection, et sur celle de Rice, expulsé face à Brighton. Ces absences sont préjudiciables, car il s’agit de cadres du club londonien. Bien rentré dans son exercice, Arsenal a dominé Wolverhampton (2-0) avant de confirmer à Villa Park face à Aston Villa (0-2). En revanche, les Gunners ont signé un nul contre Brighton (1-1). Revanchard après sa défaite de l’an passé, Tottenham devrait accrocher au moins un nul lors de ce derby face à Arsenal, privé de cadres.

► Le pari « Victoire Tottenham ou match nul » est coté à 1,51 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 151€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,50 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 350€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Tottenham – Arsenal

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Tottenham – Arsenal sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Tottenham – Arsenal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Tottenham Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Kai Havertz prêt à supporter Tottenham face à Manchester City