Kai Havertz prêt à supporter Tottenham face à Manchester City

Après avoir joué à Chelsea, il n’est pas à un club londonien près.

En marge de la rencontre en Tottenham et Manchester City prévue ce mardi, l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz a bien fait comprendre qu’il regarderait ce match avec attention, déclarant à Sky Sports qu’il serait « le plus grand fan de Tottenham ». Au-delà des rivalités qu’entretiennent les deux clubs londoniens, une victoire des Spurs offrirait le titre de champion d’Angleterre à Arsenal. Le coach, Mikel Arteta, est également conscient de l’importance du match entre Tottenham et City. « Mon expérience dans ce championnat est que n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle équipe, a récemment rappelé le technicien espagnol. J’ai vécu plusieurs scénarios lors de la dernière journée et nous savons que nous avons besoin d’un résultat de Tottenham face à City. »

Les chances de voir Arsenal remporter la Premier League, 20 ans après, ne tiennent qu’à un fil. Avec un seul point d’avance sur les hommes de Pep Guardiola, une défaite de Manchester City ce mardi sacrerait les Gunners, sinon il faudra attendre l’ultime journée de championnat. Si c’est le cas, Arsenal recevra Everton à l’Emirates pour le dernier match de la saison. De quoi faire rêver toute une ville et tout un club, deux décennies après les Invincibles™.

En espérant un meilleur scénario que celui imaginé par Bernd Leno.