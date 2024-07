Mercato : chassé-croisé entre Tottenham et Leeds

Archie Gray, un joueur pour qui les trophées ne comptent pas, apparemment.

Tottenham s’offre les services du jeune milieu de terrain de 18 ans, élu meilleur jeune joueur de Championship en 2023-2024 malgré la montée manquée, avec une défaite en finale des playoffs. Apparu 52 fois avec son club formateur la saison dernière (principalement au poste de latéral droit), pour 2 passes décisives, l’international espoirs anglais arrive chez les Spurs pour la somme de 40 millions de livres (plus de 47 millions d’euros), selon la presse britannique. Il signe pour six ans et quitte un club à la symbolique forte pour lui et sa famille : son père Andy (ancien milieu international anglais), son grand-père Frank (ancien latéral international écossais) et son grand-oncle Eddie (ancien ailier international écossais) avaient tous joué, avant lui, pour Leeds United.

Dans l’autre sens, Leeds achète (pour près de 10 millions de livres, soit un peu moins de 12 millions d’euros) le défenseur central Joe Rodon, qui a déjà passé la saison dernière du coté d’Elland Road en prêt. L’international gallois passé par le Stade rennais est déjà apparu 50 fois sous le maillot des Peacocks, et signe un contrat de quatre saisons.

🤩 #LUFC is delighted to announce the permanent signing of Joe Rodon from Tottenham — Leeds United (@LUFC) July 2, 2024

Et dire qu’à Rennes, son option d’achat était estimée à 20 millions d’euros…

