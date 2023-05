Suivez le multiplex de la 38e journée de Premier League

Le suspense n'est pas encore mort en Premier League. Tandis qu'Aston Villa, Tottenham et Brentford bataillent à distance pour l'accession en Ligue Europa Conférence, les genoux vont trembler fort pendant 90 minutes à Everton, Leicester et Leeds qui vont se disputer l'ultime place pour le maintien dans l'élite.

18h09 : Nouveau but pour Brighton revu à la VAR ! Encore Undav dans le coup, il fuit la défense de Villa sur un coup franc et réalise un malicieux enchainement pour tromper Martinez. Et la VAR tranche… IT’S A GOAL ! 2-1, match relancé.

18h07 : Entre la hype Leeds, l’historique Everton et le mythique champion 2016 Leicester, difficile d’en voir un des trois descendre.

18h05 : Allez, Leeds qui renverse Tottenham et tout le monde se retrouve à 34 points. Les nerfs en compote.

18h04 : GOAAAAAAAL ! LEICESTER PROVISOIREMENT MAINTENU EN PL ! Harvey Barnes s’appuie sur Iheanacho et ajuste son plat du pied pour faire exploser le King Power Stadium ! Everton est pour le moment en Championship !

18h03 : GOAAAAAL dans le match le moins intéressant du jour ! Magnifique ouverture de l’extérieur du pied de Gibbs-White pour Awoniyi qui se balade dans la surface et finit avec sang-froid. Palace 0, Forest 1.

18h02 : La mine de Gueye, la claquette de Travers ! Everton se rapproche.

18h00 : Ça file dans tous les sens, c’est magnifique. Petit point à Leeds, les Whites vont mieux mais ne font pas (encore) trembler la défense des Spurs.

17h59 : GOAL GOAL GOAL ! 3-0 pour Arsenal, festival de Saka ! 1-1 entre Newcastle et Chelsea, coup franc joué court pour Sterling, centre qui fait paniquer la défense des Magpies et CSC de Trippier ! Et jamais deux sans trois, égalisation de Southampton : boulette de Firmino, belle ouverture de Walcott pour Sulemana qui trouve les filets !

17h58 : Ouuuuh la barre pour Leicester ! Iheanacho manque de peu le cadre !

17h56 : Penalty pour Fulham à Old Trafford, mais De Gea se détend parfaitement sur sa gauche et repousse ! Alors que dans le même temps, les fougueux Villans mènent 2-0 grâce à un contre express et un superbe caviar de Ramsey pour Watkins ! La C4 se rapproche pour Villa.

17h54 : Un peu d’accalmie pour vous dire que l’équipe B de City domine fortement à Brentford (5 tirs à 0 et 75% de possession) mais reste pour le moment bloquée à 0-0.

17h51 : Vous souhaitez des nouvelles de MU, et bien ils sont menés à l’instant. Et bien sûr, qui d’autre que Kenny Tete, l’ancien de l’OL, pour claquer une tête sur corner. On aura tout vu. Newcastle prend en tout cas la 3e place provisoire de PL.

17h50 : La réaction de Southampton, du capitaine Ward-Prowse ! Oublié à gauche dans la surface, il ajuste Alisson. Et Brighton égalise dans le même temps face à Aston Villa grâce à Undav, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action !

17h49 : Pas de changement en bas de classement pour le moment. Everton reste provisoirement 17e, devant Leicester et Leeds.

17h46 : Oh la belle tentative de retournée de Sulemana pour réveiller les Saints, mais ça file au-dessus.

17h45 : EXCEPTIONNEL XHAKA, le doublé et l’ovation de l’Emirates ! Gros travail de Xhaka, gros cafouillage de la défense des Wolves et le Suisse en profite pour doubler la mise ! Et visiblement, Arsenal et Liverpool ne peuvent marquer qu’en même temps, Roberto Firmino, lui aussi pour sa dernière avec les Reds, fait valser la défense adverse et termine avec sang-froid. Wonderful.

17h44 : On a prévu une journée à 70 buts ? Même respirer est devenu impossible.

17h42 : Stop the count ! Les buts tombent de partout ! Diogo Jota profite d’une énorme boulette des Saints pour tranquillement débloquer la rencontre au St Mary’s Stadium en faveur de Liverpool et Granit Xhaka, sur un centre de Gabriel Jesus, claque une tête gagnante pour (certainement) son dernier match avec Arsenal ! Les adieux sont réussis.

17h40 : Et Newcastle qui ouvre également le score contre le cadavre de Chelsea ! Action à trois rondement menée et conclue par Anthony Gordon !

17h39 : Ferguson tout proche d’égaliser pour Brighton dans la foulée, mais sa frappe passe au-dessus de la barre ! Quel début de match…

17h38 : LA REPONSE DE VILLA ! Début de multiplex fou ! Douglas Luiz fait exploser Villa Park en profitant de l’excellente passe en retrait de Jordan Ramsey. Les Villans récupèrent la 7e place !

17h35 : GOOOOOAAAAAAAL ! Le premier but de ce multiplex, il est évidemment l’œuvre de Harry Kane ! Dès la deuxième minute, l’international anglais termine une action initiée par un appel de Porro et place pour le moment les Spurs en C4 et les Whites en Championship ! La VAR confirme, 0-1 pour Tottenham !

17h34 : Désolé aux supporters de Liverpool, mais le match principal sera Everton-Bournemouth. Parce que les Toffees pourraient quitter la Premier League pour la première fois de leur histoire, et la première fois depuis 1951 en D1.

17h30 : KICK OFF ! Le coup d’envoi est donné sur toutes les pelouses ! Un multiplex à suivre sur Canal+ pour rappel, avec l’alerte but, évidemment.

17h25 : Pour rappel, Luton hier s’est imposé en finale des play-offs d’accession en Premier League face à Coventry. J’invite donc chacun d’entre vous à aller impérativement voir un match de leur mythique antre l’an prochain. Facile d’accès en plus ! L’aéroport est à côté.

17h22 : Si je vous dis Aston Villa (vs Brighton), Tottenham (vs Leeds) et Brentford (vs Manchester City), vous voyez lequel des trois filer en C4 ? De même, entre Everton (vs Bournemouth), Leeds (vs Tottenham donc) et Leicester (vs West Ham), qui reste en Premier League ? Les pronos sont ouverts.

17h20 : HELLO BOYS AND GIRLS ! Déjà la dernière journée de cette très belle saison de Premier League où tout n’est pas encore joué ! La lutte pour la Ligue Europa Conférence ainsi que pour le maintien en Premier League vont animer ce multiplex, tandis que nous suivrons les probables adieux de Granit Xhaka à Arsenal et la dernière sortie des Citizens (en championnat). On aura également le droit à une lutte à distance pour l’honorifique troisième place entre Manchester United et Newcastle. Bref, de quoi combler papa, maman, l’oncle, la tante et même les enfants. Mais avant tout, vous allez bien ?

