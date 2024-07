Arsenal lève l’option d’achat de David Raya

Une juste récompense.

Arsenal a annoncé ce jeudi avoir levé l’option d’achat de David Raya. Prêté par Brentford la saison dernière, le gardien espagnol a signé un contrat de plusieurs saisons, dont la durée exacte n’a pas été révélée dans le communiqué du club londonien. Titularisé à 41 reprises (TCC) dans les cages des Gunners lors de l’exercice 2023-2024, Raya a gardé ses cages inviolées 20 fois, dont 16 en championnat. Le portier de 28 ans a remporté le Golden Glove, le titre de meilleur gardien de Premier League.

