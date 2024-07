Leny Yoro signe officiellement à Manchester United

La fuite des talents.

Après l’officialisation du transfert de Martin Terrier au Bayer Leverkusen, c’est au tour de Manchester United d’entériner ce jeudi soir l’arrivée de Leny Yoro. Le défenseur français de 18 ans s’est engagé avec les Red Devils jusqu’en 2029, avec une option de prolongation d’un an, pour la coquette somme de 70 millions d’euros (bonus compris).

Alors que dans un premier temps, tout portait à croire que la pépite lilloise allait prendre la direction du Real Madrid ou du Paris SG, c’est finalement MU qui a décroché le gros lot. Dans le communiqué de Manchester United, Leny Yoro a déclaré : « Signer pour un club de la stature et de l’ambition de Manchester United si tôt dans ma carrière est un honneur incroyable. Je connais l’histoire des jeunes joueurs à Manchester United et je pense que c’est l’endroit idéal pour réaliser mon potentiel et mes ambitions, avec mes nouveaux coéquipiers. Je suis impatient de commencer. »

L’avenir lui appartient.

Leny Yoro devrait s’engager à Manchester United