« La Kings League, meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot »

Bienvenue en 2025.

Ce dimanche 6 avril débute l’édition française de la Kings League, compétition de foot à sept créée par Gerard Piqué et aujourd’hui implantée un peu partout dans le monde – la deuxième « Kings World Cup » est même en préparation. Le projet en France est porté par plusieurs footballeurs ou ex-footballeurs professionnels (notamment Aurélien Tchouameni, Jules Koundé, Mike Maignan, Manu Koné, Samir Nasri, Jérémy Ménez et Adil Rami) et personnalités d’internet (Squeezie, Michou, etc.), qui font office de « présidents » de certaines des huit équipes en lice. Ce mercredi dans les colonnes de Ouest-France, Djamel Agaoua, directeur général de la Kings League, a répondu à certaines des interrogations qui entourent ce projet.

Le foot plutôt que « le MMA ou le padel »

« Je ne crois pas qu’on est un concurrent du foot à onze, a-t-il expliqué. Je crois plutôt qu’on est une magnifique opportunité pour le football professionnel. En fait, la Kings League c’est le meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot, plutôt que de les laisser partir vers d’autres sports comme le MMA ou le padel. Notre audience est jeune. Elle a un certain nombre de caractéristiques qu’il faut prendre en compte, comme le fait qu’elle consomme 90 % de ses contenus sur portable. Il y a aussi une infinité de contenus et si les jeunes n’aiment pas, ils peuvent très vite passer à autre chose. »

« Ici, on adore le foot et on respecte le foot, dit-il aussi. On n’a pas les joueurs pour concurrencer ce sport, ici on joue avec des joueurs amateurs. Kylian Mbappé et ses copains, ils jouent dans une autre galaxie. Nous, on produit un spectacle différent. »

Avec Benoît Costil, donc.

Des supportrices du RC Lens portent plainte pour des fouilles abusives à Lille