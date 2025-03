La Kings League, ce n’est pas du foot, et c’est Piqué qui le dit

Le plus grand cirque du monde débarque en France.

La version française de la Kings League s’ouvrira le 6 avril. Jules Koundé, Samir Nasri, Aurélien Tchouaméni et Adil Rami sont notamment embarqués dans le projet, aux côtés de streamers comme Amine, Squeezie ou Michou. Une perspective qui provoque des papillons dans le ventre de Gerard Piqué, créateur du concept. « Nous savons que la France est un pays qui aime le football, explique-t-il à L’Équipe. C’est aussi un pays qui, en matière de streaming, a développé un fort écosystème sur Twitch, sur YouTube ou sur TikTok, avec une grosse communauté autour de gars comme Amine, Kameto, Michou ou Domingo. Ce sont les meilleurs dans leur domaine. Depuis le début, on sait que ce sera un énorme succès. »

« Si des gens veulent critiquer et dire que ce n’est pas du football, cela tombe bien »

L’ancien défenseur du FC Barcelone promet du grand divertissement aux spectateurs, qu’ils soient dans les gradins du Parc des expositions de Villepinte ou en ligne. « C’est vrai que les règles sont parfois un peu folles. C’est un autre concept, court mais excitant, souligne-t-il. Le football est en compétition avec Netflix, HBO et Amazon Prime, mais aussi TikTok, Instagram, Twitch et YouYube. Sur toutes ces plates-formes, il y a du contenu. Nous proposons le nôtre, avec, par exemple, un président qui peut tirer un penalty ou des buts qui comptent double. Ce n’est pas du football traditionnel. Si des gens veulent critiquer et dire que ce n’est pas du football, cela tombe bien. Nous ne voulons pas être du football. »

La « création de contenu » d’abord, le sport ensuite.

