Kings World Cup, mode d’emploi

Elle vient d’où cette compétition ?

Après avoir massacré la Coupe Davis de tennis, Gerard Piqué a voulu s’attaquer à un sport qu’il connaît un peu mieux : le football. Comment ? En créant une ligue de foot à 7 qui s’appelle la Kings League et qui est notamment diffusée sur Twitch. Mais pas le même foot à 7 que celui joué en FSGT depuis de longues années. Et pas seulement pour la taille du terrain bien plus petite. Non, l’ancien défenseur du Barça a voulu ajouter quelques règles dignes d’Intervilles – les vachettes en moins – ou sorties du cerveau de Jacques-Henri Eyraud. Le but de ce gloubi-boulga est d’attirer un public plus jeune qui se désintéresse de plus en plus du football d’après plusieurs études. Cette idée de Kings League vient d’ailleurs des enfants de Piqué à en croire l’intéressé auprès du Sunday Times : « L’une des raisons pour lesquelles nous avons créé la Kings League est que j’ai vu mes enfants regarder un match de football, et après dix minutes, ils étaient sur leurs téléphones, leurs tablettes, en train de regarder autre chose. Le football est en compétition avec Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Il faut trouver des moyens de marquer plus de buts, ou bien faire en sorte qu’une rencontre ne puisse pas se finir en match nul. Un match de 90 minutes qui peut finir sur un 0-0 est très difficile à comprendre pour la nouvelle génération. » Et après avoir conquis l’Espagne et le Mexique, Gerard Piqué a voulu s’attaquer au monde entier en créant une Kings World Cup qui regroupe au Mexique les équipes classiques de la Kings League, auxquelles se sont ajoutées des formations belge, anglaise, française, ukrainienne, italienne, japonaise ou encore brésilienne.

C’est quoi les règles du jeu ?

Avant de vous poser devant un match de la Kings World Cup, mieux vaut être au courant des règles loufoques que propose cette compétition, sinon vous risquez de ne rien comprendre en voyant certaines scènes. Parmi les règles instaurées par la bande de Gerard Piqué, on retrouve un coup d’envoi qui est donné avec un ballon qui tombe du ciel au milieu de la pelouse, des cartons jaunes sanctionnés d’une exclusion de deux minutes, des cartons rouges qui donnent une infériorité numérique pendant 5 minutes, des buts qui comptent double dans les deux dernières minutes. C’est tout ? Eh bien non, puisqu’à l’image de l’UTS au tennis, chaque équipe a aussi des armes secrètes qu’elle peut utiliser une fois par rencontre. Parmi ces « armes », on retrouve notamment la possibilité d’obtenir un penalty, de faire en sorte que les buts comptent double pendant 4 minutes ou encore de retirer un joueur adverse. Ah, et il y a aussi « Le penalty du président » qui peut être actionné à tout moment et qui permet au président de l’équipe de tenter un penalty. Pratique quand ce dernier s’appelle Rio Ferdinand, Mario Götze ou encore Andrey Shevchenko. Mais dans toute cette folie, il y a tout de même une bonne idée : la séance de tirs au but – en cas d’égalité après les deux mi-temps de 20 minutes – qui est un face-à-face avec le joueur qui part du milieu de terrain pour marquer comme au hockey sur glace. Comme quoi, Piqué n’a pas que des idées pourries.

C’est quoi le format ?

Vous ne comprenez rien à la Ligue des nations ? Vous êtes perdus devant le système des barrages Ligue 1- Ligue 2 ? Vous n’avez toujours pas compris le système de play-off en Belgique ? Alors vous allez avoir du mal devant le système de la Kings World Cup. Car il a beau y avoir 32 équipes comme à la Coupe du monde, Gerard Piqué n’a pas voulu reprendre un format qui a pourtant fait ses preuves. Non, ici pas de phase de groupes. Il y a d’abord un premier tour à 16 matchs. Les 16 vainqueurs s’affrontent dans un deuxième tour, tandis que les 16 perdants s’affrontent aussi. Ensuite, les 8 équipes qui ont remporté leurs 2 matchs se qualifient pour les huitièmes de finale, celles qui ont perdu leurs 2 matchs sont éliminées. Enfin, celles qui ont gagné un match sur les deux s’affrontent, elles, dans un barrage qualificatif pour les huitièmes. Après cette première phase aussi incompréhensible que le film Tenet, on retrouve un format classique de phase à élimination directe. Si vous n’avez rien compris, cette vidéo peut vous aider. Sinon, c’est que vous n’avez pas pris option mathématiques au lycée.

Elle vaut quoi, l’équipe de France ?

Comme chaque équipe du tournoi, la formation française, nommée Foot2Rue, a eu le droit à 3 wild cards qui sont le plus souvent des anciens joueurs professionnels. Et le streamer AmineMaTue, qui dirige l’équipe, a décidé d’emmener dans ses valises Samir Nasri, Jérémy Ménez et Adil Rami. S’il a confié avoir approché notamment Paul Pogba, Hatem Ben Arfa et Franck Ribéry, AmineMaTue a tout de même une équipe qui a fière allure, puisque parmi les 10 joueurs sélectionnés par le coach Saïd Dorbani et par Samir Nasri à la suite d’une détection, on retrouve l’ancien défenseur de Bordeaux Abdeldjalil Medioub ou encore Théo Chendri, passé par la Masia et qui compte 5 sélections avec la France U19. Le Pío FC, premier adversaire des Bleus, est prévenu.

DÉMARRAGE DES PREMIERES RENCONTRES DE LA KINGS WORLD CUP OFFICIELLEMENT SUR MA CHAINE TWITCH A 19H A PARTIR DE DIMANCHE 😀 Je diffuserais aussi le premier match de l’Equipe française Foot2Rue. ça sera Lundi à 22h 🔥https://t.co/ayDvnGykRL pic.twitter.com/7cnnRiM3cL — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) May 24, 2024

C’est qui les stars de la compétition ?

La France n’est pas la seule équipe qui pourra compter sur un champion du monde. C’est aussi le cas de l’Italie qui débarque avec Francesco Totti. Rien que ça. Et en plus, l’ancien capitaine de la Roma ne vient pas tout seul, puisqu’il emmène avec lui Radja Nainggolan et l’ancien portier Emiliano Viviano. La Belgique n’a, elle, pas de champion du monde, mais a tout de même Eden Hazard, tandis que l’Angleterre pourra compter sur Anton Ferdinand – frère de – et Jermaine Pennant. Sinon, il y a aussi Nicolás Gaitán dans l’équipe dirigée par Sergio Agüero, le joueur de futsal Falcão dans l’équipe dirigée par Neymar et Zlatan Ibrahimović qui sera en tribunes en tant que président de la Kings World Cup. Mais la meilleure équipe sur le papier est celle de l’Ukraine qui, en raison de la situation du pays, a eu une dérogation et a pu sélectionner plusieurs anciens pros. Et c’est ainsi que la formation dirigée par Andrey Shevchenko pourra compter sur les anciens internationaux Andriy Pyatov, Yevhen Konoplyanka, Dmytro Chyhrynskyy, Andriy Voronin, Júnior Moraes, Marlos ou encore le Croate Darijo Srna. Oui, l’Ukraine a une meilleure équipe à la Kings World Cup qu’à l’Euro.