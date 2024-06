Olivier Dall’Oglio : « C’est incroyable ! »

Olivier Dall’Oglio risque de bien dormir, cette nuit… ou de ne pas dormir du tout.

Car l’entraîneur de Saint-Étienne a quelque chose à fêter, son équipe étant officiellement en Ligue 1 après son nul lors du match de barrage retour contre Metz. Mais auparavant, le technicien a essayé de mettre des mots sur ses sensations sur beIN Sports : « C’est une victoire de tout le monde et de tout un club, c’est incroyable. C’est une saison complètement folle, c’est extraordinaire et on ne réalise pas encore notre parcours. On a eu une remontée, on s’est fait redoubler… »

Et le coach de continuer, félicitant l’ensemble de l’effectif des Verts et du groupe : « Les garçons ont pris beaucoup de maturité sur les dernières semaines, ils sont plus forts mentalement. Cela a été dur, on disait de continuer à chaque arrêt de jeu… Je suis content pour Ibra Wadji, son but est un symbole. Il ne devait pas être là, je remercie le staff médical parce qu’on savait qu’il ne pouvait jouer que dix ou vingt minutes. »

Autre info : l’ancien de Montpellier ne veut pas partir !

