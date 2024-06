Barrages : les supporters messins et stéphanois sanctionnés

Malheureusement prévisible.

Metz et Saint-Étienne ont été sanctionnés par la LFP ce jeudi. La raison ? Plusieurs incidents ont émaillé le barrage d’accession à la Ligue 1, qui a permis à Saint-Étienne de retrouver l’élite. Les Stéphanois sont épinglés pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées », lors du match aller comme du match retour, et Geoffroy-Guichard risque de sonner creux : la partie basse de la tribune Snella sera fermée pour trois rencontres, dont une avec sursis, et la partie basse de la tribune Paret a le droit à un match à huis clos.

Les supporters messins ne sont pas en reste : pour « usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets ayant entrainé un retard de coup d’envoi et une interruption de la rencontre et expressions orales constatées », ils écopent d’une « fermeture pour un match ferme de la partie basse de la tribune Est » de Saint-Symphorien. À noter que trois spectateurs du Lyon-Strasbourg de la dernière journée ont mangé un match de suspension ferme pour, là aussi, une histoire de pyro.

FC Metz vs Saint-Étienne before the match 2 clashes took place, the first clash faced ~100 Saint Etienne + Ultramarines Bordeaux + Stuttgart who attacked 50 Tribune Ouest Metz 🇨🇵 02.06 pic.twitter.com/JgEpFWilmH — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) June 6, 2024

Metz reproche à Saint-Étienne l’état du vestiaire après le barrage