Metz reproche à Saint-Étienne l’état du vestiaire après le barrage

Des Verts pas très écolos.

Au lendemain de son match nul dans le barrage face à Saint-Étienne, synonyme de relégation en Ligue 2, le FC Metz a publié un post sarcastique et teinté d’ironie sur son compte X pour critiquer le comportement des joueurs et du staff stéphanois. Un sobre « Félicitations pour votre montée et merci de votre passage » en légende d’une photo des vestiaires, dont les plafonds semblent avoir subi la fête des Verts. Sur la table, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio a laissé des boissons, des fruits et des déchets, tandis que le sol n’est pas plus propre.

De son côté, l’AS Saint-Étienne a rapidement tenu à éteindre toute polémique, en répondant avec une vidéo sur laquelle Gautier Larsonneur et Thomas Monconduit s’activent pour remettre le plafond en place : « Si le groupe a tenté de réparer les dégâts causés involontairement, nous vous présentons nos plus sincères excuses ! Bonne chance au FC Metz pour la suite. » Par ailleurs, la rencontre a été marquée par plusieurs incidents entre supporters dans le centre-ville avant le match, mais également en tribunes après le coup de sifflet final.

Si le groupe a tenté de réparer les dégâts évidemment causés involontairement, nous vous présentons nos plus sincères excuses ! Bonne chance au @FCMetz pour la suite ! pic.twitter.com/CJFulR9BiX — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

Deux boulons à resserrer et un coup de balai, et le vestiaire devrait être prêt pour le Luxembourg mercredi.

