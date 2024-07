Matthieu Udol se verrait bien à Saint-Étienne, Metz le bloque

La Moselle retient son souffle.

L’AS Saint-Étienne continue de se renforcer en vue de la Ligue 1. Deux saisons après la descente à l’étage inférieur, les Verts ne veulent pas faire l’ascenseur et s’activent sur le marché des transferts. Après les arrivées de Davitashvili et de Ben Old, c’est maintenant vers une tête bien connue de la Ligue 1 qu’ils se tournent. Selon les informations de L’Équipe, Matthieu Udol (28 ans) intéresse fortement l’équipe du Forez.

Le latéral gauche capitaine de Metz serait très apprécié par Olivier Dall’Oglio qui voudrait donc le faire rester en Ligue 1. Le joueur serait séduit à l’idée d’aller là-bas, mais le FC Metz ne semble pas vouloir vendre son joueur. Lundi dernier sur Moselle TV, Bernard Serin se montrait inflexible sur son cas : « Il y a Matthieu et il y a le club. Le club souhaite qu’il reste, qu’il soit capitaine et qu’il soit celui qui va nous ramener en Ligue 1. Il le sait et il a repris l’entraînement et tout va bien. Nous n’avons aucune intention de le transférer, il est très important pour nous. » Formé en Moselle, le joueur voudrait donc changer d’air après 10 saisons et 148 matchs, malgré un contrat qui court jusqu’en 2027. Alors qu’ils pourraient perdre leur attaquant star George Mikautadze, ce serait un nouveau coup dur pour les Grenats si leur capitaine venait à quitter le club.

