Saint-Étienne conclut l’affaire avec Davitashvili

La Loire va devoir apprendre à parler géorgien.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, ça a été rendu officiel ce jeudi soir : Zuriko Davitashvili est un joueur des Verts. Performant la saison passée sous le maillot des Girondins de Bordeaux, il était devenu évident que le Géorgien allait passer un cap cet été, et il découvrira donc la Ligue 1 dans quelques semaines, après s’être montré très intéressant avec sa sélection à l’Euro. L’ASSE n’a pas révélé le montant exact de ce deal, mais il pourrait se situer autour de six millions d’euros, dans le cadre d’un contrat jusqu’en 2028. Il s’agit déjà de la troisième recrue estivale dans le Forez, après les arrivées de Yunis Abdelhamid et de Ben Old.

✍️ Zuriko Davitashvili est Vert ! 💚 L’attaquant international géorgien 🇬🇪 rejoint le Forez jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 11, 2024

Georges Mikautadze doit déjà être en train de lui demander des comptes.

Un Néo-Zélandais à Saint-Étienne