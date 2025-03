Habib Beye s'en prend à son tour à l'arbitrage

Son équipe a perdu 4-1 à domicile, mais c’est peut-être la faute de l’arbitre.

Après le revers logique de Rennes face au Paris Saint-Germain, Habib Beye s’est montré critique envers l’homme en noir en conférence de presse. Comme pour imiter ses confrères, pour qui les erreurs arbitrales seraient monnaie courante et toujours à l’encontre de leur club.

« Je ne comprends pas qu’un coup franc cinq mètres dans leur terrain soit joué cinq mètres dans le nôtre, Jérémy Jacquet ne peut pas regagner dix mètres par rapport à la situation jouée, s’est ainsi étonné l’entraîneur breton. Il me dit : “Vous savez, les touches sont parfois jouées deux ou cinq mètres plus loin.” Ça me paraît étrange, on fait avec cette explication qui ne va pas. »

Faire avec, mais surtout le mentionner.

