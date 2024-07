Un Néo-Zélandais à Saint-Étienne

Old a 21 ans.

L’AS Saint-Étienne a officialisé ce lundi sa deuxième recrue du mercato estival. Après avoir accueilli Yunis Abdelhamid et prolongé le contrat d’Aïmen Moueffek, les Verts accueillent le Néo-Zélandais Ben Old. L’ailier gaucher tout droit venu de Wellington Phoenix, club de Nouvelle-Zélande évoluant dans le championnat australien, signe un contrat de quatre ans, assorti d’une option pour une année supplémentaire. La saison dernière, Ben Old, c’est 27 matchs disputés, 5 buts et 4 passes décisives. Cette signature dans le Forez marque ses premiers pas en Europe. « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille », a déclaré la nouvelle recrue stéphanoise dans le communiqué du club. « Évoluer en Europe a toujours été un rêve. Rejoindre un club comme Saint-Étienne, avec une telle ferveur, est un honneur. L’ASSE est un grand club historique avec de nombreux supporters. Je suis très fier d’en faire partie. »

Old pourra prendre ses marques sur le territoire français avec la sélection néo-zélandaise qui disputera les Jeux olympiques de Paris à partir du 24 juillet, une compétition pour laquelle l’ASSE a accepté de le libérer.

Barrages : les supporters messins et stéphanois sanctionnés