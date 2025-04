Un ouf de soulagement à venir ?

À la suite du sursis accordé par le ministère de l’Intérieur aux Magic Fans 1991 et aux Green Angels 1992, deux groupes ultras stéphanois, l’ASSE a réagi à cette décision de Beauvau par un communiqué ce mardi soir : « L’AS Saint-Étienne salue la décision du ministre de l’Intérieur, après avoir entendu l’avis de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, d’ouvrir un dialogue permettant d’imaginer, ensemble, des solutions efficaces sur le long terme pour éliminer la violence et les discriminations des stades, tout en préservant le rôle clé joué par les groupes de supporters dans l’animation des tribunes et la vie sociale de sa ville, a déclaré le club avant de poursuivre. Le club réaffirme son engagement total pour lutter contre toute forme de violence et de discrimination, ainsi que sa volonté de jouer pleinement son rôle dans ce travail qui s’ouvre aujourd’hui. »

Une réunion décisive dans les prochains jours

La direction des Verts sera reçue dans les prochains jours par les autorités, qui leur demande «d’assurer un retour effectif au calme et la fin des violences de la part des deux groupes de supporters, eu égard au nombre important et à la gravité des faits qui leur sont reprochés ». À la suite de ces nouvelles discussions, une décision sera prise sur la dissolution ou non des deux groupes de supporters stéphanois.

L’attente risque d’être insoutenable.

