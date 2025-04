L’AS Saint-Étienne fait la part belle aux joueurs du cru, pas le Stade de Reims

Le grand cru du Forez.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) s’est intéressé à l’ancrage territorial des clubs professionnels, en établissant les pourcentages des joueurs nationaux dans les effectifs et les joueurs du pays formés au club utilisés en équipe première. En Ligue 1, le club le plus relié avec son territoire est l’AS Saint-Étienne, avec un indice de 77,8 sur 100, pour 79% de joueurs de nationalité française dans son effectif et 36,8% de Français formés au club utilisés en Ligue 1.

Dans ce domaine, les Verts sont suivis par Montpellier et Le Havre (indices 70,9 et 70,3). Dans les résultats, cette formation à la française ne semble pas vraiment porter chance dans les résultats sportifs (les trois premiers occupent les trois dernières places du championnat).

Reims et le PSG, ces cancres

A contrario, le Stade de Reims est l’équipe française qui forme et utilise le moins de joueurs nationaux. Historiquement première équipe à avoir véritablement placé le foot français sur la carte du foot européen, le club de Jean-Pierre Caillot semble avoir inversé sa logique. Lors du dernier match contre l’OM, seuls cinq joueurs de nationalité française étaient présents sur un total de 20. Le PSG est avant-dernier dans ce domaine, étant donné sa cellule de recrutement internationalisée et le peu de joueurs nationaux formés au club qui percent en équipe première.

Pourra-t-on donc vraiment parler d’une finale de Coupe de France si les Rémois s’y qualifient ce soir ?

Pour Luis Enrique, le 2-0 pour Dunkerque était injuste