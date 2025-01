Sondage

Sondage : Êtes-vous déjà convaincus par la nouvelle formule de la Ligue des champions ?

SF le Jeudi 30 Janvier à 00:01 Article modifié le Jeudi 30 Janvier à 00:08

Du suspense à tous les étages, des buts à gogo et un multiplex géant de folie... La dernière journée de la phase de ligue de cette C1 aura été animée et très rythmée. Vendredi, ce sera le tirage des barrages et une question se pose : êtes-vous déjà convaincus par cette nouvelle formule de la Ligue des champions ? Allez, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.