L’Atalanta éteint l’invincible Bayer et soulève la Ligue Europa !

Nettement supérieure dans l’agressivité et l’intensité, l’Atalanta a mis le Bayer Leverkusen sous cloche en finale de la Ligue Europa (3-0). Le club de Bergame s’offre en toute logique son premier titre majeur depuis 1963. Le champion d’Allemagne, lui, ne finira pas la saison invaincu, et ne réussira pas le triplé.

Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen

Buts : Lookman (12e, 26e, 75e)

Plus c’est long, plus c’est bon, paraît-il. On imagine dès lors l’immensité de la joie de l’Atalanta, dont le dernier trophée majeur remontait à 61 ans. La Dea, qui n’avait remporté que la Serie B ou la Serie C depuis cette fameuse Coupe d’Italie 1963, va pouvoir ajouter la Ligue Europa à sa vitrine. Malgré l’absence de leur capitaine Marten de Roon, les Bergamasques ont totalement maîtrisé le Bayer Leverkusen, invaincu depuis 51 matchs, lors de la finale disputée à Dublin (3-0). Buteur contre l’OM en demi-finales retours, Ademola Lookman a encore mordu à pleines dents dans la défense allemande, signant un triplé de classe pour mettre son équipe sur la voie du sacre.

Dans la nasse

Gêné par le pressing italien, le champion d’Allemagne a pédalé dans la semoule pendant les 45 premières minutes. Sur un fil, les hommes de Xabi Alonso se sont exposés avec la transmission désastreuse d’Edmond Tapsoba (6e) ou la passe mal assurée de Granit Xhaka, qui a abouti à un centre dangereux de Matteo Ruggeri (8e). De plus en plus tendue, la corde a vite rompu : Davide Zappacosta a centré à son tour, et Ademola Lookman a profité de la passivité d’Exequiel Palacios pour reprendre du gauche, sans contrôle (1-0, 12e). Gianluca Scamacca a manqué de précision à l’entrée de la surface, envoyant le ballon au-dessus (20e), mais Lookman, comme un grand, s’est occupé de faire le break à la suite d’une nouvelle perte de balle allemande : le Nigérian a éliminé Xhaka et armé une frappe du droit imparable aux 16 mètres (2-0, 26e).

ADEMOLA LOOKMAN FRAPPE ENCORE, L'ATALANTA MÈNE 2-0 FACE AU BAYER LEVERKUSEN ! 😱 Les hommes de Xabi Alonso réussiront-ils une folle remontée une nouvelle fois❓👀#ATAB04 | #UELFinal pic.twitter.com/5eLj3R8jpf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 22, 2024

Jeremie Frimpong a réveillé le Bayer avec sa qualité de centre (18e, 30e), et les Schwarzroten ont peu à peu sorti la tête de l’eau. Bien servi par Palacios, Alejandro Grimaldo s’est retrouvé face à Juan Musso, mais a envoyé sa tentative de lob… droit dans les gants du gardien (35e). Il a aussi manqué quelques centimètres à Florian Wirtz pour contrôler le superbe ballon distillé par Xhaka dans la surface (37e). Le Suisse a ensuite essayé de finir, en plaçant un tir lointain à côté de la cage (45e+1). Pas d’immense frisson, mais un début de réaction.

Lookman of the match

Xabi Alonso a abattu la carte Victor Boniface dès la reprise, sans que Leverkusen ne parvienne à véritablement faire tanguer l’Atalanta. Tout juste Musso a-t-il transpiré quand il est sorti pour se saisir du ballon, alors que Grimaldo ne demandait qu’à armer son coup de tête (64e). Lookman, lui, a continué de martyriser la défense allemande, à l’image de la faute de Tapsoba, qui a dû se résoudre à prendre un carton jaune pour éviter le pire (67e). Le Nigérian a même ajouté la cerise sur le gâteau : décalé par Scamacca, l’homme du match a fixé Tapsoba et expédié un pétard du gauche sous la barre de Matěj Kovář (3-0, 75e).

ADEMOLA LOOKMAN !!! LE TRIPLÉ EN FINALE D'EUROPA LEAGUE !!! 🤯🤯🤯 LE BAYER LEVERKUSEN EST À TERRE ! #ATAB04 | #UELFinal pic.twitter.com/6ndfGd2yeq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 22, 2024

Le sixième triplé de l’histoire dans une finale de Coupe d’Europe, et le premier depuis celui de Jupp Heynckes en 1975 lors de la victoire de Mönchengladbach en Coupe de l’UEFA. Wirtz a tenté de relancer l’intérêt de la partie, mais sans grande conviction, et Musso a tranquillement capté sa frappe (80e). Adam Hložek n’a pas non plus obtenu le penalty qu’il réclamait dans son duel avec Giorgio Scalvini (89e). Cette fois, l’insubmersible Bayer ne réalisera pas de come-back dans le money time : 25 ans après le sacre de Parme, la C3 revient en Italie. Comme dans Qui veut gagner des millions ?, Gian Piero a eu le dernier mot.

Atalanta (3-4-3) : Musso – Kolašinac (Scalvini, 46e), Hien, Djimsiti – Ruggeri (Toloi, 90e+1), Koopmeiners, Ederson, Zappacosta (Hateboer, 84e) – Lookman, Scamacca (Touré, 83e), De Ketelaere (Pašalić, 57e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Kovář – Tapsoba, Tah, Stanišić (Boniface, 46e) – Hincapié, Palacios (Andrich, 68e), Xhaka, Frimpong (Tella, 81e) – Grimaldo (Hlozek, 69e), Adli, Wirtz (Schick, 81e). Entraîneur : Xabi Alonso.