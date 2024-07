Embolo sur les traces de David Trezeguet

Sauce Embolo.

Auteur d’un but à l’Euro 2020, et de deux à la Coupe du monde 2022, Breel Embolo est arrivé à l’Euro 2024 avec l’étiquette de l’attaquant qui ne marque qu’au cours de la phase de poules. Il a d’ailleurs marqué contre la Hongrie le 15 juin lors de l’entrée en lice de la Nati. Il a cependant fini par trouver le chemin des filets lors du quart de finale disputé ce samedi face à l’Angleterre, en poussant le ballon au fond sous le nez de Kyle Walker. Un but pas si anodin, donc, pour lui, mais aussi pour l’AS Monaco.

2000 – Breel Embolo est le 1er joueur de @AS_Monaco à marquer en phase à élimination directe de l’EURO depuis le but en or de David Trezeguet 🇫🇷 en finale de l’EURO 2000. Princier. pic.twitter.com/8g9Gb2czGZ — OptaJean (@OptaJean) July 6, 2024

Comme le rapporte Opta, Embolo est en effet le premier joueur de l’ASM à marquer durant un match à élimination directe de l’Euro depuis un certain David Trezeguet. Le but en question ? Celui du sacre contre l’Italie en 2000.

On lui souhaite le même destin à la fin du tournoi.