La Suisse démarre bien en battant la Hongrie

Hongrie 1-3 Suisse

Buts : Varga (66e) pour la Hongrie // Duah (13e), Aebischer (45e) et Embolo (90e+3) pour la Nati

Il paraît que la Suisse, pas convaincue par Murat Yakın, n’a pas confiance en son sélectionneur. Il paraît que les joueurs de l’équipe nationale, dont les relations avec leur entraîneur seraient compliquées, auraient du mal à faire un bon Euro. Mais comme tout le monde le sait, tout va très vite dans le football. Et le match contre la Hongrie de ce samedi, comptant pour la première journée de phase de poules de la compétition, a grandement confirmé ce poncif : en battant plutôt aisément leur premier adversaire du groupe A, les Helvètes ont fait plaisir à leur pays et à leur technicien tout en lançant parfaitement leur parcours dans l’épreuve.

Un avantage rapide pour la Suisse… et logique !

Il faut dire qu’à la pause, les Suisses mènent déjà de deux buts : bien trouvé en profondeur par Michel Aebischer, Kwadwo Duah ouvre d’abord le score avant même le quart d’heure de jeu, puis le passeur trouve lui aussi le chemin des filets à l’approche de l’entracte d’une frappe lointaine et réfléchie. Sous l’eau, la Hongrie doit même compter sur son gardien pour éviter un désavantage plus large : devant Ruben Vargas, Péter Gulácsi sort ainsi un arrêt de l’épaule afin de conserver un semblant de suspense dans cette rencontre dominée et maîtrisée par la bande de Granit Xhaka.

Sereine, cette dernière se montre supérieure dans tous les domaines : plus de tirs, plus de possession de balle, plus de contrôle dans l’entrejeu… Tranquille et peu inquiétée par la Hongrie à la reprise, la Suisse baisse son degré de concentration… et se fait avoir : à la suite de quelques offensives de Dominik Szoboszlai et ses potes, Varga trompe Yann Sommer d’un coup de tête inspirée sur un centre du milieu de terrain de Liverpool. 2-1, donc, et une grosse vingtaine de minutes à tenir pour les Helvètes. Lesquels ne s’alarment pas, résistent et se procurent même les ultimes occasions. Avec, pour clore le succès, un lob de Breel Embolo. À suivre !

Hongrie (3-4-2-1) : Gulácsi – Lang (Bolla, 46e), Orban, Szalai (Dardai, 79e) – Fiola, Nagy (Kleinheisler, 68e), Schäfer, Kerkez (Adam, 79e) – Sallai, Szoboszlai – Varga. Entraîneur : Marco Rossi.

Suisse (3-4-2-1) : Sommer – Schär, Akanji, Rodríguez – Widmer (Stergiou, 68e), Freuler (Sierro, 86e), Xhaka, Ndoye (Rieder, 86e) – Aebischer, Vargas (Embolo, 74e) – Duah (Amdouni, 68e). Entraîneur : Murat Yakın.