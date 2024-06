Pronostic Hongrie Suisse : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+10€ sans dépôt offerts)

Pour vibrer sur les belles affiches du week-end, ZEbet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 50€ DIRECT à récupérer si vous déposez.

Pronostics Hongrie Suisse

Une Hongrie compétitive

26e nation au classement FIFA, la Hongrie a connu un très beau développement lors des dernières saisons. Il y a 3 ans de cela, les Magyars avaient posé de nombreux problèmes à leurs adversaires lors du dernier Euro, disputé en partie sur leur sol. Tombée dans un groupe relevé, la Hongrie avait affiché un visage très agréable en tenant notamment tête à l’équipe de France. Pour se qualifier pour ce nouvel Euro, la bande de Marco Rossi a réussi un parcours très solide terminé en tête de sa poule devant la Serbie et le Monténégro. En mars, la sélection hongroise avait remporté ses deux matchs amicaux face à la Turquie et contre le Kosovo. Pour lancer sa préparation, en ce mois de juin, la Hongrie a subi un revers à Dublin face à l’Irlande (2-1) où il n’est jamais simple de se déplacer. Lors de cette rencontre, les Hongrois ont encaissé un but dans le temps additionnel. À la suite de ce revers, la Hongrie s’est reprise en dominant Israël (3-0) grâce au duo Sallai – Varga qui a fait la différence dans les 25 premières minutes du match. Sûre de sa force, la Hongrie veut jouer le coup à fond lors de cette compétition.

La Suisse toujours présente

La Suisse est une nation que l’on retrouve quasiment lors de toutes les compétitions internationales depuis 2014. La Nati arrive quasiment toujours à sortir des groupes, mais bute ensuite le plus souvent dès le premier match à élimination directe. On se souvient en revanche qu’il y a 3 ans, les Suisses avaient sorti la France lors des tirs au but en 8es de finale avant de chuter face à l’Espagne en quarts. Victime d’un virus au Qatar, les Suisses ont été une nouvelle fois sortis en 8es, surclassés par le Portugal. La qualification pour cet Euro ne fut pas simple, puisque la Nati a seulement terminé en 2e position de son groupe derrière la Roumanie. Pour préparer cet Euro, les hommes de Murat Yakın ont disputé deux rencontres amicales en juin, avec un large succès contre l’Estonie (4-0) et un nul obtenu contre une Autriche en forme (1-1).

Du classique des 2 côtés

La Hongrie sera menée par son capitaine Dominik Szoboszlai qui a connu une première saison correcte avec Liverpool. Le milieu de terrain est le leader des Magyars et sera épaulé par Gulácsi, Szalai, Orban, Nagy, Sallai, mais aussi par le Havrais Loïc Négo. Ce groupe évolue ensemble depuis plusieurs saisons et se connaît parfaitement. La Suisse s’appuie aussi sur un noyau présent lors des dernières compétitions. Auteur d’une saison incroyable avec le Bayer Leverkusen, Granit Xhaka en est le capitaine. L’ancien Gunner sera bien entouré avec Shaqiri, Zakaria ou Freuler. En défense, on retrouve des éléments solides avec deux portiers de très haut niveau, Sommer et Nobel. Devant eux, la charnière devrait être composée par Akanji et Schär. À noter qu’il y a plusieurs joueurs de L1 dans cette sélection avec le Lorientais Mvogo, les Monégasques Embolo et Zakaria, le Rennais Rieder et la surprise toulousaine Sierro.

Les compositions probables pour ce Hongrie – Suisse :

Hongrie: Gulácsi – Balogh, Lang, Szalai – Nego, Nagy, Schäger, Kerkez – Sallai, Varga, Szoboszlai.

Suisse: Sommer – Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Zakaria, Ndoye – Vargas, Okafor

La Hongrie solide face à la Suisse

La Hongrie a montré un beau potentiel lors des dernières saisons. Sur le papier, les Magyars disposent d’un effectif moins impressionnant que la Suisse, mais affichent un état d’esprit conquérant. De plus, cette sélection évolue ensemble depuis plusieurs années et a su parfaire ses automatismes. En face, la Suisse est toujours présente lors des grands rendez-vous, mais a montré quelques signes de fébrilité, notamment lors des éliminatoires. La Hongrie pourrait en profiter pour accrocher au moins un nul dans une rencontre qui s’annonce assez serrée et même peut-être fermée, dans un premier match où il ne faudra sans doute pas trop se découvrir.

Cotes Hongrie Suisse : les meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de l’Euro 2024