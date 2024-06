Plus de 200€ à gagner sur notre combi Euro 2024 avec l’Allemagne et la Suisse (+100€ de bonus en CASH offerts) !

On repart sur un nouveau combiné Euro 2024 pour vibrer cette semaine, avec une nouvelle fois un bonus de 100€ versés en CASH chez PMU !

Notre combiné Euro :

Allemagne – Hongrie

En quête de rachat après être passée à côté de ses trois dernières compétitions internationales, l’Allemagne a une belle carte à jouer dans cet Euro 2024 disputé à domicile. Le récent retour en sélection de Toni Kroos a fait beaucoup de bien à la Mannschaft, qui compte également sur la prise de pouvoir de ses jeunes pousses. Nous pensons bien évidemment aux attaquants Musiala et Wirtz qui ont tous les deux marqué contre l’Écosse à l’occasion du match d’ouverture. Les hommes de Julian Nagelsmann ont impressionné tous les observateurs lors de la 1re journée en infligeant une véritable correction à la Tartan Army (5-1). Ce mercredi, ils devraient composter leur billet pour les 8es de finale et rendre compte de leur supériorité sur la Hongrie qui a beaucoup déçu contre la Suisse samedi dernier (défaite 1-3).

Écosse – Suisse

Opposée à l’Allemagne pour son entrée en lice, l’Écosse a fait état de ses sérieux manques et a concédé un lourd revers (1-5). La qualification pour les 8es de finale n’est pas encore hors de portée, mais il faudra considérablement hausser le niveau pour continuer à rêver. De son côté, la Suisse a réalisé une très belle performance pour dominer la Hongrie avec la manière (3-1). Promise à une rencontre difficile, la Nati a finalement séduit tout le monde en déployant une qualité de jeu remarquable. Les tauliers Akanji et Xhaka ont parfaitement tenu leurs rôles, et l’expérience des grandes compétitions internationales s’est beaucoup fait ressentir. En confiance, la Suisse peut enchaîner ce mercredi en prenant le dessus sur une triste Écosse.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse : avec un A comme Achtung