Le Maroc renverse difficilement le Niger, Salah et Osimhen buteurs avec l’Égypte et le Nigeria

Les Lions ont faim de Coupe du monde.

Le Maroc continue son perfect dans la course à la World Cup 2026. Dans la nuit de ce vendredi à samedi, les Lions de l’Atlas sont parvenus à renverser le Niger, 122e nation au classement FIFA (1-2), signant là une quatrième victoire consécutive en qualifications. Les hommes de Walid Regragui occupent la tête du groupe E de la zone Afrique, où figurent aussi la Tanzanie, le Congo et la Zambie (l’Érythrée s’étant retirée des éliminatoires). Pour rappel, les vainqueurs des neuf poules (composées de six équipes chacune) décrochent un ticket direct pour le Mondial, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes s’affrontent ensuite lors d’un tournoi de barrage africain dont le vainqueur se qualifie pour les barrages intercontinentaux.

Changements gagnants

C’est le Niger qui a pris l’avantage au début de la seconde période : à la suite d’un coup franc astucieux et d’un centre au second poteau, Youssouf Oumarou a d’abord trouvé le poteau de Yassine Bounou, avant de tromper le portier sur un second ballon (1-0, 46e). Le Maroc n’a pas tardé à répondre, égalisant via une reprise au second poteau d’Ismael Saibari (1-1, 59e), entré en jeu trois minutes plus tôt. Les demi-finalistes du dernier Mondial, peu créatifs et peu enthousiasmants dans le jeu, sont finalement parvenus à arracher la victoire dans le temps additionnel : Noussair Mazraoui a ainsi combiné en une-deux avec Brahim Díaz, avant de centrer vers Bilal El Khannouss, entré en jeu lui aussi et au bon endroit dans la surface pour trouver les filets d’une reprise de la tête (1-2, 90e+1).

Dans les autres rencontres disputées ce vendredi, Mohamed Salah y a été de son but pour permettre à l’Égypte de disposer l’Éthiopie (0-2) ; Victor Osimhen a planté un doublé avec le Nigeria face au Rwanda (0-2) ; Evann Guessand a inscrit le seul pion de la rencontre entre le Burundi et la Côte d’Ivoire (0-1) ; enfin, le Ghana a écrasé le Tchad (5-0) grâce à ses multiples talents offensifs (Iñaki Williams, Jordan Ayew et Ernest Nuamah notamment).

Niger 1-2 Maroc

But : Oumarou (46e) pour le Niger // Saibari (59e) et El Khannouss (90e+1) pour le Maroc

Guinée 0-0 Somalie

Éthiopie 0-2 Égypte

Buts : Salah (31e) et Zizo (40e) pour l’Égypte

Ghana 5-0 Tchad

Buts : Semenyo (2e), Williams (32e), Ayew (37e, SP), Salisu (57e), Nuamah (69e) pour le Ghana

Burundi 0-1 Côte d’Ivoire

But : Guessand (16e) pour la Côte d’Ivoire

Rwanda 0-2 Nigeria

Buts : Osimhen (11e et 45e+3) pour le Nigeria

RD Congo 1-0 Soudan

But : Bongonda (45e+3) pour la RDC

Burkina Faso 4-1 Djibouti

Buts : Tiendrebeogo (12e), B.Traore B. (33e), Zougrana (47e) et L.Traore (67e) pour le Burkina Faso // Akinbinu (88e, SP) pour le Djibouti

Afrique du Sud 2-0 Lesotho

Buts : Mofokeng (60e) et Adams (64e)

Guinée équatoriale 2-0 Sao Tomé-et-Principe

Buts : Nsue (14e) et Salvador (17e) pour la Guinée équatoriale

Botswana 1-3 Algérie

Buts : Kopelang (70e) pour le Botswana // Gouiri (44e) et Amoura (52e, 74e) pour l’Algérie

Chemsdine Talbi choisit le Maroc, au grand dam de la Belgique